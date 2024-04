Dopo foto spia e indiscrezioni ecco debuttare la Tesla Model 3 Performance 2024, semplicemente la Model 3 più potente di sempre. Sono infatti 460 i cavalli buttati a terra dai due motori - uno per asse - della berlina di Elon Musk. Ma, come recitava anni fa una pubblicità, la potenza è nulla senza controllo.

Così la nuova Model 3 Performance 2024 è stata arricchita e modificata con numerosi interventi sulla meccanica, per renderla capace di sfruttare in pieno ogni cavallo del suo powertrain. Vediamo come.

Il telaio

Prima di tutto la nuova Tesla Model 3 Performance sfrutta tutti i miglioramenti in termini di rumorosità, vibrazioni e comfort della Model 3 2023 (nome in codice progetto Highland), ai quali aggiunge specifici aggiornamenti al telaio per migliorare le prestazioni.

La prima e più importante novità riguarda le sospensioni adattive, mai montate prima da nessuna Model 3. Dotate di pistoni dell'ammortizzatore cavi, nuova barra stabilizzatrice, molle in acciaio ad altissima resistenza e i supporti superiori sono gestite da un software sviluppato internamente da Tesla e aggiornabile Over the Air, per poter così beneficiare di futuri sviluppi.

Tesla Model 3 Performance 2024, il telaio

L'assetto adattivo permette alla Tesla Model 3 Performance 2024 di "trasformarsi" a seconda delle necessità con 3 differenti modalità:

Standard : privilegia la capacità di assorbire le asperità stradali

Sport : irrigidisce la risposta delle sospensioni e rende lo sterzo più diretto

Track: la Model 3 Performance si trasforma in una berlina da pista, rendendola più rigida e pronta.

Quest'ultima modalità modifica anche altri parametri come il raffreddamento del powertrain, così da ottenere sempre le massime prestazioni, la calibrazione del controllo della stabilità, dell'ABS e della frenata rigenerativa, per dare un feeling più diretto e meno filtrato, dedicato alla guida in pista. Infine la modalità Track permette di visualizzare vari dati sul monitor centrale da 15,4".

Tesla Model 3 Performance 2024, l'anteriore Tesla Model 3 Performance 2024, il posteriore

Più in alto

Cuore della Tesla Model 3 Performance 2024 è la powerunit chiamata Performance 4DU, grazie alla quale la Model 3 sotto steroidi vede crescere coppia e potenza, riuscendo comunque a mantenere un buon livello di efficienza. Rispetto alla generazione precedente la Performance 4DU è in grado di erogare fino al 22% in più di potenza continua, il 32% di potenza di picco e il 16% di coppia di picco. Tradotto: lo 0-100 avviene in 3,1" e la velocità massima è di 262 km/h.

A regolare l'erogazione della coppia ci pensa il Vehicle Dynamics Controller (VDC) sviluppato da Tesla, con controlli che avvengono centinaia di volte al secondo. La powerunit si assicura che, in condizioni ottimali, la ripartizione della coppia prediliga il posteriore. A tenere a bada tutta l'esuberanza del powertrain ci pensa un impianto frenante maggiorato, dedicato alla Performance.

Tesla Model 3 Performance 2024

Come detto la nuova Model 3 Performance è più veloce e scattante rispetto alla vecchia generazione, ma anche efficiente: secondo i dati ufficiali infatti il consumo energetico è sceso del 2%, per un'autonomia dichiarata di 529 km e consumo pari a 16,7 kWh/100 km grazie al pacco batterie derivato da quello della Model 3 Long Range.

Forma e funzione

A cambiare sono anche le forme della Tesla Model 3 Performance 2024, non tanto per farsi riconoscere quanto per non penalizzare quanto espresso dalla meccanica. Anzi, lo scopo è naturalmente quello di esaltarlo.

Il nuovo disegno dei paraurti, spoiler posteriore, splitter e diffusore aiutano a migliorare le prestazioni aerodinamiche, con una riduzione della resistenza pari al 5% e della portanza addirittura del 36%, migliorata del 55% nel bilanciamento tra anteriore e posteriore.

Infine i cerchi in lega Warp da 20" forgiati, a calzare pneumatici Pirelli P Zero 4 con misure differenti tra anteriore e posteriore. Il design dei cerchi permette di raffreddare al meglio l'impianto frenante, quello delle gomme invece offre un'impronta maggiore, così da avere una migliore trazione in uscita dalle curve limitando gli interventi del controllo di trazione.

Tesla Model 3 Performance 2024, i cerchi anteriori Tesla Model 3 Performance 2024, lo spoiler posteriore

Si tratta di coperture sviluppate appositamente per la Model 3 Performance 2024, studiati sia per sfruttare al meglio le capacità del powertrain, sia per garantire una minor resistenza al rotolamento.

I prezzi

Ma quanto costa la Tesla Model 3 Performance 2024? Si parte da 55.990 euro, cifra che pone la più potente della gamma fuori dagli incentivi auto 2024. Di serie è prevista la livrea bianca, per gli altri colori bisogna mettere a budget 1.300 o 2.000 euro a seconda della tinta. Fuori dalle dotazioni di serie anche l'Autopilot, 3.800 o 7.500 euro.