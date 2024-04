A conferma dell’adagio secondo cui un’auto elettrica è più cara di un’equivalente a benzina nel momento dell’acquisto ma è poi più economica da mantenere, arriva uno studio secondo il quale le Tesla sono le auto meno costose sul mercato se si considerano le spese da mettere in conto nel lungo periodo.

Nello specifico: nessun brand è più economico su un intervallo di tempo di 10 anni per manutenzione e costi di riparazione. Almeno, questo è quello che afferma un nuovo studio pubblicato da Consumer Reports, associazione americana che lavora a tutela dei consumatori.

Tesla costa 5 volte meno di Land Rover

Secondo la ricerca, che Elon Musk ha orgogliosamente pubblicato su X, i costi che si devono sostenere in 10 anni se si possiede una Tesla si aggirano, in media, intorno ai 4.035 dollari (3.790 euro). Significa, facendo un semplice conto, che se si compra una Tesla poi si spendono 380 euro circa all’anno.

Non va altrettanto bene per chi acquista una Porsche o una Land Rover. Nel primo caso, sempre in base a quanto calcolato da Consumer Reports, in 10 anni si spendono circa 14.090 dollari (13.230 euro) e nel secondo addirittura 19.250 dollari (18.075 euro). Con una specifica: se si vive negli Stati Uniti.

I brand americani sono più economici

Steven Elek, a capo del reparto Auto Data Analytics di Consumer Reports, ha commentato: "La differenza del costo medio di manutenzione di un’auto in base al brand può essere anche di migliaia di dollari in un arco di tempo di 10 anni. E chiaramente i modelli appartenenti a marchi di lusso, oltre a essere più costosi da acquistare, sono anche più costosi nella gestione”.

La gamma Tesla in sosta a una stazione di ricarica Supercharger

Sul mercato americano, però, i brand nazionali dimostrano di essere più economici di brand esteri che si posizionano sullo stesso piano. “Per esempio - ha aggiunto Elek - Lincoln ha costi di gestione dimezzati rispetto a Mercedes. La tendenza è generale: ci sono molti brand americani dietro a Tesla”.

La classifica di Consumer Reports