Presentata a settembre 2023 la Tesla Model 3 restyling è ancora "orfana" della versione top di gamma Performance, ma non dovrebbe mancare troppo al suo debutto. Un lettore dell'edizione statunitense di InsideEVs infatti ha trovato i dettagli della Model 3 più potente nel codice HTML del sito ufficiale inglese Tesla. I nostri colleghi hanno quindi controllato, confermando il tutto.

Conosciamo così potenza e modifiche che accompagneranno la nuova Tesla Model 3 Performance, definita dalla Casa come la "Model 3 più potente di sempre".

La potenza

Stando a quanto riportato nel codice la Tesla Model 3 Performance 2024 riceverà "nuovissime unità motrici ad alte prestazioni" che forniranno una potenza combinata di oltre 500 cavalli. Non è stata indicata la potenza esatta sprigionata dai due motori - uno per asse - ma dovrebbe superare i 505 CV della generazione precedente.

Tesla afferma poi di aver modificato anche telaio e sospensioni, così da ottenere una "risposta intuitiva e affilata agli input del guidatore". Anche il feedback dei pedali sarebbe stata migliorata. La nuova Model 3 Performance riceverà inoltre anche ruote in lega leggera con dimensioni differenti tra anteriore e posteriore.

Tesla Model 3 2023

Per quanto riguarda le modifiche estetiche nel codice sorgente si parla di "paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, diffusore posteriore e spoiler in fibra di carbonio". All'interno ci saranno sedili anteriori con un "design completamente nuovo", funzione di ventilazione e inserti in fibra di carbonio.

Si fa accenno anche alle prestazioni, senza però scendere nel dettaglio. Ricordiamo che la versione precedente della Tesla Model 3 Performance passava da 0 a 100 km/h in 3,2" e dichiarava un'autonomia di 530 km, calcolati secondo il ciclo WLTP.

Ora non resta che attendere la presentazione ufficiale, che potrebbe avvenire nelle prossime settimane.