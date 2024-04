Il Tesla Cybertruck è in continua evoluzione. Il pick-up elettrico di Elon Musk, lanciato ufficialmente nello scorso novembre, è ormai entrato nei garage di diversi clienti americani ed è sempre più al centro dell'attenzione.

E, a quanto pare, sarà presto aggiornato nella velocità di ricarica, per rendere ancora più rapide le soste alle colonnine. Ma non è tutto: un utente di X dice di essere riuscito a smontare la batteria e di aver scoperto che, in realtà, il pianale del pick-up è parzialmente vuoto.

Ricariche più rapide

Andando con ordine, l'incremento nella velocità di ricarica dovrebbe essere intorno al 20% e la modifica sarà apportata tramite un aggiornamento software over-the-air. In pratica, secondo quanto anticipato da Tesla stessa, si potranno aggiungere 248 km in circa 15 minuti, invece degli attuali 206 km.

È da capire, comunque, se questi dati saranno confermati nell'utilizzo reale del "truck" statunitense. I primi test effettuati da Electrek parlano di un picco di 255 kW raggiunto fino al 20% di carica, con la velocità che è scesa a 150 kW al 40% e a 75-80 kW al 66%, quota a cui la Tesla è rimasta fino al 90%.

Il caso della batteria

Decisamente curioso il caso portato da Munro Live, che su X ha rivelato come il pacco batterie del Cybertruck sia "mezzo vuoto". In pratica, ci sarebbe ancora tanto spazio tra lo strato superiore di celle 4680 e la copertura del pacco. Una situazione piuttosto strana e che potrebbe avere diverse giustificazioni.

Tesla potrebbe aver semplicemente optato per questa soluzione per non appesantire troppo il pick-up, oppure aver conservato un "asso nella manica" per il futuro. E se nei prossimi anni fosse in arrivo un Cybertruck con batteria più grande o capace di esprimere una migliore densità energetica con celle di nuova generazione?

Al momento non esiste una risposta, se non che - dati alla mano - il Tesla ha la batteria più piccola tra tutti i pick-up elettrici. I suoi 123 kWh, infatti, sono meno dei 131 kWh del Ford F-150 Lightning (versione Extended Range), dei 135 kWh del Rivian R1T e dei 205 kWh del GMC Hummer EV.