Tagliare i prezzi non è servito. La produzione della Fisker Ocean si è fermata. L'amministratore delegato di Magna International, Swami Kotagiri, ha dichiarato che l'azienda non costruirà più alcun esemplare e che alla luce di questa decisione la Magna ha dovuto rivedere le proprie prospettive per il 2024.

Nel frattempo Business Insider scrive che Fisker ha avviato il processo di chiusura della sua sede principale a Manhattan Beach, in California. Intanto negli Stati Uniti la casa viene molto criticata sui social perché avrebbe chiuso gran parte della sua rete di assistenza, tuttavia quando i colleghi di InsideEVs US hanno contattato Fisker l'azienda si è rifiutata di commentare.

Tanti i licenziamenti

Lo stop alla produzione della Ocean è una delle cause per cui Magna Steyr licenzierà 500 dipendenti nella sua attività di produzione a contratto a Graz, in Austria. La decisione è stata presa anche per compensare il termine della produzione di altri modelli (BMW Serie 5, Jaguar E-Pace e I-Pace).

La notizia dell'imminente chiusura della sede principale di Fisker, invece, era nell'aria da tempo. Tre diverse fonti in America sostenevano già nelle ultime settimane che Fisker stava chiedendo ai dipendenti di raccogliere le loro cose in vista di un trasloco presso la struttura di ricerca e sviluppo a La Palma, in California. Poi è arrivato l'annuncio della chiusura ed è stato diffuso questo avvertimento:

Come sapete, Fisker Group Inc. (la "Società" o "Fisker") ha precedentemente comunicato che fornirà aggiornamenti su sviluppi significativi che potrebbero avere un impatto sulla forza lavoro di Fisker. Negli ultimi mesi, il gruppo dirigente di Fisker ha perseguito tutte le strade per preservare il futuro dell'azienda e il suo percorso da seguire. Fisker sta perseguendo diligentemente tutte le opzioni per soddisfare le nostre esigenze di liquidità operativa, compreso il mantenimento delle discussioni con potenziali acquirenti e investitori e l'esplorazione di varie alternative di ristrutturazione. Esiste la possibilità, tuttavia, che questi sforzi non abbiano successo. Qualora questa possibilità si concretizzasse, la Società ha l'obbligo di fornire un "avviso condizionato" che i dipendenti, incluso te stesso, verranno licenziati il ​​28 giugno 2024. Se in futuro la Società dovesse licenziare il dipendente, la perdita del posto di lavoro sarà permanente e la struttura verrà chiusa. La Società non ha alcuna politica che crei diritti di trasferimento, spostamento o riassegnazione per i dipendenti licenziati dall'azienda. Se necessario, ti forniremo ulteriori informazioni sulla separazione, comprese informazioni sulla disoccupazione, sui benefici COBRA e sull'indennità di fine rapporto. Questa notifica non significa che la Società chiuderà o cesserà le operazioni, e ricevere questa notifica condizionale non significa necessariamente che sarai licenziato. Fisker opera in circostanze difficili e stiamo facendo ogni sforzo per lavorare verso un risultato che faciliti nuovi investimenti o altre soluzioni strategiche. Apprezziamo la vostra dedizione e il vostro sostegno reciproco durante questo periodo difficile. Grazie per il tuo duro lavoro e il tuo contributo a Fisker.

Il Dipartimento per lo sviluppo dell'occupazione della California, come scrive InsideEVs US, non ha ancora elencato la presentazione di un avviso di notifica del Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act per Fisker.

Addio Fisker Ocean

Alla fine del 2023, Fisker aveva annunciato di aver assemblato più di 10mila esemplari di Ocean e che poco meno della metà era stata consegnata. A marzo ha detto che altri 1.000 veicoli erano pronti, ma c'era una scorta di circa 4.700 unità ancora invenduta. La Fisker Ocean è quindi diventata un’auto elettrica "economica", ma il taglio del prezzo - che per esempio sulla Extreme era crollato da 61.999 a 37.499 dollari (-24.000 dollari, -39%) - non l'ha salvata.

Henrik Fisker aveva parlato di aziende interessate a una collaborazione, ma al momento sappiamo solo che i colloqui con Nissan (interessata al pick-up Alaska di Fisker) sono falliti. Continuate a seguirci per restare informati.