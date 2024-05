Il SUV elettrico Lucid di medie dimensioni costerà quanto una Tesla Model Y Long Range. Lo ribadisce il ceo e cto Peter Rawlinson durante la call sui risultati finanziari nel primo trimestre.

Il prezzo dei veicolo sarà quindi di circa 48.000 dollari (44.700 euro); in linea con quanto affermato nel recente passato, quando si era parlato di quasi 50.000 dollari (46.550 euro).

Va però ricordato che la prossima creatura del Costruttore, conosciuta finora col nome in codice di Project Midsize, è ancora lontana e il prezzo potrebbe perciò cambiare, anche se Rawlinson punta ad avviarne la produzione alla fine del 2026.

Non conosciamo neanche l'aspetto del modello, perché Lucid l'ha mostrato solo sotto un velo. Sappiamo però che il veicolo sarà un SUV crossover di medie dimensioni, per rivaleggiare con l'omologo di Tesla.

Si tratta di un segmento fondamentale per la crescita della Casa, entrata nel mercato con la costosa berlina elettrica Air e pronta a espandersi con un altro SUV, battezzato Gravity e atteso per la fine di quest'anno, dal costo di quasi 80.000 dollari.

"Non abbiamo vincoli di produzione. Non si tratta di una situazione di espansione. Si tratta di far crescere la consapevolezza di quanto sia fantastico il prodotto e le vendite seguiranno. E questa è la traiettoria che stiamo seguendo", conclude Rawlinson.