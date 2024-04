Ammonterebbero a oltre 5 miliardi di dollari gli investimenti fatti dal Governo cinese per aumentare la competitività dell'industria locale delle auto elettrificate e fuel cell. A rivelarlo è un nuovo studio dell'Istituto tedesco Kiel per l'economia mondiale, riportato da Bloomberg.

Secondo il think tank che fornisce consulenza al Governo tedesco, l'aiuto della Cina per la progettazione e la produzione di auto ibride, elettriche e a idrogeno ai costruttori nazionali sarebbe stato di circa 5,6 miliardi di dollari (quasi 5,3 miliardi di euro) fino al 2022, quando i pagamenti diretti ai produttori sarebbero stati gradualmente eliminati.

Aiuti importanti

In base a quanto riportato , il maggior beneficiario sarebbe stato BYD, che avrebbe ricevuto 3,7 miliardi di dollari in aiuti diretti dal 2018 al 2022.

Al secondo posto, ci sarebbe stata la straniera Tesla, che nello stesso periodo avrebbe ricevuto circa 426 milioni di dollari dal Governo di Pechino per le auto prodotte nello stabilimento di Shanghai.

Ma non solo. Oltre agli incentivi alla produzione, il think tank tedesco ha aggiunto che l'industria dell'auto cinese avrebbe beneficiato anche di prezzi agevolati su materiali importanti come l'acciaio, nonché di privilegi per aggiudicarsi vari appalti pubblici.

Il programma di sovvenzioni è poi stato abolito alla fine del 2022.

I primi 20 beneficiari dei finanziamento statali cinesi (Fonte: Istituto Kiel per l'economia mondiale)

Come funziona oggi

Anche se questo particolare regime di sostegno alle Case - non confermato e verificato ufficialmente - sarebbe stato gradualmente eliminato negli ultimi mesi, gli acquirenti di veicoli elettrici in Cina sono ancora oggi esentati dal pagamento di una tassa di acquisto del 10% sul valore del veicolo.

Ma non solo. Per il 2024 e il 2025, il Paese ha già annunciato che applicherà un'esenzione totale dall'imposta sull'acquisto per tutte le auto ibride, elettriche e a idrogeno, con un risparmio medio di circa 4.200 dollari (3.950 euro al cambio attuale) per auto: un'esenzione che sarà dimezzata nel 2026 e nel 2027.

Queste cifre, seppur lontane dai finanziamenti europei, possono aiutare a far capire nel concreto come il mondo intero stia finanziando oggi l'industria dell'auto elettrica.

Dopo che la Commissione europea aveva ufficialmente avviato un'indagine antisovvenzioni sull'importazione di veicoli a batteria dalla Cina nell'ottobre 2023, il ministro cinese Wang Wentao aveva risposto che il merito era dell'innovazione e non dei sussidi.

BYD Seal U 2024

A distanza di alcuni mesi, la stessa Commissione ha sostenuto di aver trovato prove sufficienti per dimostrare che le importazioni di veicoli elettrici dalla Cina avrebbero beneficiato in passato e beneficerebbero ancora oggi di sussidi che consentono loro di aumentare rapidamente la loro quota di mercato nell'Unione europea.

Se l'indagine della Commissione europea confermerà queste accuse, l'Ue potrebbe imporre tariffe retroattive contro le auto a batteria importate dalla Cina: una mossa che l'anno scorso non è stata vista con troppo entusiasmo dal Governo cinese o da alcune Case tedesche che nel Paese orientale producono diversi modelli.