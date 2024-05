InfluenceMap, società specializzata nell’analisi dell'impatto ambientale delle aziende, pubblica un rapporto che stila la classifica della Case auto più “inquinanti”. La ricerca si basa sullo studio dei dati di oggi, ma anche dei piani industriali e delle iniziative che - si prevede - saranno messe in campo nel prossimo futuro per ridurre le emissioni di CO2.

Ebbene, ultima in classifica è Toyota. La Casa giapponese ottiene il peggior punteggio di lobbying sul clima e il terzo peggior punteggio per il piano di produzione di auto elettriche da qui al 2030. Andiamo con ordine.

Serve più impegno attivo per tutti

Il punteggio di lobbying è assegnato secondo criteri precisi. InfluenceMap valuta quanto una Casa sia attiva nella promozione diretta di iniziative a difesa dell’ambiente e di quante associazioni impegnate nella lotta al cambiamento climatico quella stessa Casa faccia parte.

La classifica

Riguardo a questo parametro, InfluenceMap assegna un punteggio da A a D: Toyota è classificata proprio con una D. Ma, in questo senso, non è l’unica Casa a essere considerata poco attiva. La maggior parte dei costruttori non ha fatto meglio e anche Tesla, che al contrario di Toyota è prima in classifica, riceve un voto basso a causa delle poche altre iniziative di carattere green che mette in campo.

La valutazione dei piani futuri

Riguardo ai piani di produzione, InfluenceMap valuta soddisfacenti le strategie di soli 3 gruppi auto sui 15 analizzati. L’analisi si basa sull’efficacia dei diversi piani nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, che auspica che nel 2030 almeno il 66% delle vendite riguardi auto elettriche.

La percentuale di auto elettriche vendute dalle singole Case nel 2030

Le previsioni attuali, considerati i ritmi di crescita, non vanno oltre un più contenuto 53%. In quest'ottica, i brand col punteggio più basso sono Honda e Suzuki, scivolati dietro a Toyota. Tesla, l’unica Casa di quelle analizzate che nel 2030 avrà il 100% di vendite elettriche, ha beneficiato proprio di una gamma interamente a batteria per piazzarsi in testa.

La classifica: