Principale costruttore al mondo di auto elettriche, Tesla punta ad aumentare la capacità produttiva da 2,4 milioni di unità all'anno. L'obiettivo è arrivare a 3 milioni di veicoli. Ma è possibile? Per rispondere, passiamo in rassegna tutte le fabbriche di Elon Musk e soci, basandoci sull'ultima relazione dell'azienda.

Fremont, California - 650.000 unità all'anno

Partiamo dallo stabilimento a Fremont, che ha il potenziale per superare i 550.000 esemplari di Model 3 e Model Y e i 100.000 di Model S e Model X. Il totale fra 650.000.

Fabbrica Tesla a Fremont, California Produzione della Tesla Model S

Giga Nevada (Gigafactory 1) - 50.000 all'anno

Quella in Nevada è invece la prima Tesla Gigafactory della Casa e anche culla delle sue batterie agli ioni di litio, realizzate in forma cilindrica di tipo 2170. L'impianto sarà però protagonista di un ampliamento che aumenterà la produzione del 10%, grazie a un investimento da 3,6 miliardi di dollari. Lì nasceranno anche le celle 4680 (salvi possibili stop), per un totale di 100 GWh all'anno, e i camion elettrici Semi (circa 50.000), attualmente in "produzione pilota".

Tesla Giga Nevada (Tesla Gigafactory 1) I piani di espansione

Giga Shanghai (Gigafactory 3) - oltre 950.000 all'anno

La fabbrica a Shanghai è invece la più grande posseduta da Tesla e sforna 950.000 Model 3 e Y all'anno. Rimane pure l'hub di esportazione dell'azienda.

Tesla Giga Shanghai (Tesla Gigafactory 3) Al lavoro!

Giga Berlin (Gigafactory 4) - oltre 375.000 all'anno

Trasferiamoci in Europa, precisamente in Germania, dove Tesla Giga Berlin produce le Model Y (alimentate da celle cilindriche di tipo 2170) destinate al Vecchio Continente.

Secondo la Casa, i volumi sono stimati in "oltre 375.000" SUV elettrici all'anno, contro i soli "375.000" comunicati in precedenza. È l'indizio di un piccolo miglioramento. In futuro, da là vedranno la luce anche le attese celle 4680.

Tesla Giga Berlin (Tesla Gigafactory 4) Verniciatura della Tesla Model Y

Tesla Giga Texas (Gigafactory 5) - oltre 375.000 all'anno

Torniamo in America, dove +Giga Texas ad Austin ha raggiunto un tasso di produzione delle Model Y da 5.000 esemplari a settimana, in due versioni: una dotata di celle cilindriche di tipo 4680 e pacco batterie strutturali e un'altra in versione "legacy" con batterie di tipo 2170 e pacco batterie non strutturali.

Dal quarto trimestre del 2023, lo stabilimento dà alla luce anche i Cybertruck, alimentati da batterie 4680. Per i pick-up siamo al ritmo di oltre 1.000 a settimana.

Tesla sottolinea però che un veicolo elettrico (ed economico) di prossima generazione nascerà sempre in Texas, nella seconda metà del 2025: "Nel 2024, il nostro tasso di crescita del volume di veicoli potrebbe essere notevolmente inferiore al tasso di crescita raggiunto nel 2023, in quanto i nostri team lavorano al lancio del veicolo di prossima generazione presso la Gigafactory Texas", avvisa infatti il costruttore.

Tesla Giga Texas (Tesla Gigafactory 5) Tesla Giga Texas: 4680 celle prodotte (rapporto Tesla Q1 2023)

Giga Mexico (Gigafactory 6)

Sesto e ultimo impianto della Casa sarà quello in Messico, precisamente a Santa Catarina, vicino a Monterrey (Nuevo Leon). Anche da qui usciranno probabilmente le auto elettriche economiche di Tesla.

All'inizio si parlava di avvio dei macchinari dal 2025, ma un rapporto recente suggerisce che la data potrebbe essere spostata in avanti. La costruzione inizierà comunque quest'anno, per concludersi nel 2026.

Il confronto fra le Tesla Gigafactory

Fabbrica a Fremont, California Model S/X: fino a 100.000 unità all'anno Model 3/Y: oltre 550.000 unità all'anno Totale: oltre 650.000 Model S/3/X/Y

Gigafactory 1 in Nevada Tesla Semi: 50.000 all'anno

Gigafactory 2 a New York Prodotti legati a solare, accumulo di energia e sistemi di ricarica

Gigafactory 3 a Shanghai Model 3/Y: oltre 950.000 unità all'anno

Gigafactory 4 a Berlino

Model Y: oltre 375.000 unità all'anno

Gigafactory 5 ad Austin

Model Y: oltre 250.000 unità all'anno Cybertruck: oltre 125.000 unità all'anno

Gigafactory 6 a Santa Catarina

Auto elettriche economiche: n.d.

Totale: 2,4 milioni

Con un totale ad oggi - ribadiamo - di 2,4 milioni di veicoli elettrici all'anno e gli stabilimenti in arrivo che produrranno auto elettriche economiche e la nuova Tesla Roadster (ancora da definire dove), Elon Musk e soci sembrano davvero sulla buona strada per le 3 milioni di unità all'anno.