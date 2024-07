Le auto volanti sono sempre più vicine alla realtà, soprattutto negli Stati Uniti, dove recentemente lo Stato del Minnesota è diventato il secondo ad approvare la nuova legge "Jetsons", che permette l'omologazione di questi speciali mezzi sia come aerei che come veicoli a motore, con un'unico codice identificativo posizionato sulla coda. Ecco i dettagli.

Una legge che serviva

La notizia dell'approvazione della nuova legge è stata data da KMSP-TV, un'affiliata locale di Fox News, che ha spiegato che il nuovo documento approvato nello Stato del Minnesota definisce ufficialmente un "aereo stradale" come un veicolo che può sia volare che essere guidato sulle strade pubbliche.

In base a quanto riportato dalla testata giornalistica, l'obiettivo del documento, raggiunto, era quello di semplificare il processo di immatricolazione di questi veicoli a doppio uso, sia come velivoli che come veicoli a motore.

X2, l'auto elettrica volante di Xpeng

Per scendere più nei dettagli, secondo la legge "Jetsons", quando sono sulla strada questi speciali mezzi devono essere trattati come auto normali, sia dai conducenti che dalle Forze dell'Ordine.

Appena si alzano in volo, però, devono iniziare subito a rispettare le stringenti regole dell'FAA, ovvero la Federal Aviation Administration che regola il trasporto aereo negli Stati Uniti.

Affinché il passaggio tra i due scenari avvenga il più rapidamente possibile, senza doversi fermare a cambiare targa per esempio, le auto volanti possono essere immatricolate come auto a motore, utilizzando un numero di targa univoco.

La legge è un nuovo grande passo avanti per il settore di questo nuovo genere di veicoli o velivoli e non è escluso che, presto, testi simili saranno adottati in tutto il resto del mondo.