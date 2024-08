Nissan e Honda si alleano per lo sviluppo di nuove auto elettriche. I due giganti giapponesi uniscono così le forze, dando seguito al memorandum d’intesa siglato nello scorso 15 marzo.

Una “partnership strategica”, come viene definita dal comunicato congiunto ufficiale, che si concentrerà sullo sviluppo di una piattaforma condivisa, di batteria e motori elettrici.

Piattaforma e batterie

Prima di tutto, l’architettura. Uno dei capisaldi dell’alleanza è la creazione della cosiddetta piattaforma SDV, su cui i due brand condurranno delle ricerche condivise della durata di un anno. I marchi non parlano della tipologia di modelli che vi saranno basati, ma gli studi saranno finalizzati alla valutazione di una produzione di massa.

Da qui possiamo dedurre che la piattaforma sarà dedicata a modelli che punteranno soprattutto ai volumi di vendita, come crossover e SUV di segmento B e C, ma per averne la certezza dovremo attendere i prossimi mesi.

Nissan Hyper Force Concept Honda Saloon Concept

Un altro punto importante della cooperazione riguarda le batterie, con Nissan e Honda che condivideranno i fornitori e il know how sugli accumulatori. L’idea è di realizzare diversi tipi di batterie, da quelle più prestazionali a quelle dedicate ai modelli più accessibili.

Inoltre, Nissan potrebbe beneficiare della joint venture già avviata tra Honda e LG, anche se le due realtà ne riparleranno più avanti (dal 2028) ed esclusivamente per il mercato nordamericano.

Dai motori ai servizi di ricarica (in Giappone)

L’intesa tra le parti prosegue citando la realizzazione di unità elettriche di nuova generazione. In particolare, Nissan e Honda condivideranno le loro conoscenze riguardanti gli inverter e i motori elettrici veri e propri.

Infine, i due brand stanno valutando la collaborazione per avviare una serie di attività legate ai servizi di approvvigionamento dell'energia, alle stazioni di ricarica e ai relativi accessori che potrebbero nascere in Giappone. Contemporaneamente le due Case firmano un accordo anche con Mitsubishi.