Le vendite record della Lucid Air non sono bastate per chiudere il secondo trimestre dell'anno in positivo. Nonostante in tre mesi ne siano state consegnate 2.394 unità, la Lucid Motors ha riportato una perdita netta di 790 milioni di dollari.

I ricavi del secondo trimestre sono stati di 201 milioni di dollari e così il suo maggiore azionista, il Public Investment Fund dell'Arabia Saudita, inietterà 1,5 miliardi di dollari in contanti.

Una linea di credito per arrivare al 2025

Ayar Third Investment, un'affiliata del fondo saudita, ha accettato di acquistare azioni privilegiate convertibili per un valore di 750 milioni di dollari e di fornire un importo simile come linea di credito.

"Si prevede che l'impegno aggiuntivo di 1,5 miliardi di dollari da parte di una società affiliata del PIF annunciato oggi fornirà liquidità sufficiente almeno fino al quarto trimestre del 2025", ha spiegato Gagan Dhingra, CFO ad interim di Lucid.

Molto dipende dalla Gravity

Già prima di annunciare i risultati del secondo trimestre 2024, Lucid aveva dichiarato di aver bisogno di soldi per realizzare la gamma futura. L'obiettivo è lanciare veicoli ad un prezzo inferiore ai 50.000 dollari su una piattaforma di medie dimensioni a partire dalla fine del 2026.

La fabbrica principale di Lucid, lo ricordiamo, si trova negli Stati Uniti a Casa Grande, in Arizona. Ha una piccola struttura in Arabia Saudita, dove però si esegue solo l'assemblaggio finale su Air pre-assemblate negli USA.

Lucid Gravity

Ora molto dipende dalle vendite della Gravity, che ci si aspetta vada molto bene essendo un SUV.