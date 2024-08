Il Tesla Cybertruck avrà presto ancora più autonomia. Secondo il sito ufficiale della Casa americana, a inizio 2025 entrerà in produzione il pacchetto di batterie aggiuntive capace di estendere l'autonomia del "truck" elettrico a oltre 750 km.

Tuttavia, non si tratta di un accessorio esattamente economico. Per prenotarlo, i proprietari devono versare un deposito non rimborsabile di 500 dollari (450 euro) per ottenere la priorità di installazione in un centro Tesla. Dopo l'inizio della produzione, coloro che hanno prenotato verranno contatti per il montaggio e per concludere il pagamento complessivo di 16.000 dollari (circa 15.000 euro).

Le caratteristiche

Va detto che la batteria è piuttosto pesante e ingombrante. Composta da circa 575 celle 4680 per una capacità complessiva di 47 kWh, l'accumulatore dovrebbe pesare tra i 225 e i 275 kg e occupa quasi un terzo del pianale di carico. Tra l'altro, una volta completata l'installazione non sarà possibile rimuovere la batteria, a meno di recarsi nuovamente in un centro Tesla. Tutto ciò per ottenere un'autonomia aggiuntiva di circa 190 km.

Il pianale del Tesla Cybertruck senza batteria

E non è chiaro come l'aggiunta della batteria extra andrà a influire sulla velocità di ricarica del veicolo. Insomma, l'impressione è che diversi proprietari di Cybertruck dovranno soppesare bene vantaggi e svantaggi dell'installazione.

Tutte le motorizzazioni

In ogni caso, la batteria aggiuntiva può essere montata su tutte le versioni del Cybertruck, a partire dal modello base RWD, che è atteso nel 2025 con un prezzo base di circa 61.000 dollari (55.000 euro). C'è poi l'AWD, con doppio motore elettrico, 600 CV e 10.080 Nm, a partire da 100.000 dollari (90.000 euro).

Tesla Cybertruck in ricarica

Infine, il top di gamma è rappresentato dal Cyberbeast, con tre motori elettrici per un totale di 845 CV e 13.959 Nm. La versione più potente della Tesla è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e parte da 120.000 dollari (108.000 euro).