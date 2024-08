Quale potrebbe essere l'auto adatta all'apocalisse? Di esempi ne abbiamo tanti, dalle Jeep Wrangler blindate ai pick-up a sei ruote, ma a questa lista dobbiamo aggiungere il Tesla Cybertruck Sting.

Si chiama così il tuning studiato da Unplugged Performance e Archimedes Defense che prepara il pick-up di Elon Musk a ogni tipo di catastrofe.

La versione "base"

Il Cybertruck Sting è dotato di una corazza blindata, di una connessione internet satellitare e di un generatore interno che può ricaricare velocemente il pick-up senza, quindi, doversi collegare necessariamente a una colonnina.

Questo upgrade è disponibile in tre versioni, ognuna adatta a vari tipi di ambienti. Il Cybertruck Sting Baja viene fornito con il pacchetto fuoristrada Invincible di Unplugged Perfomance, che comprende, tra le varie cose, sospensioni rialzate di 6 cm, un bull bar anteriore, un'armatura sottoscocca, una serie di luci a LED, un'antenna satellitare Starlink e un paraurti posteriore aggiornato.

Unplugged Performance Tesla Cybertruck Sting by Unplugged Performance and Archimedes Defense

Ma ciò che distingue questo camion è un generatore AMP Drive G125 montato nel bagagliaio, di derivazione aeronautica, che può funzionare con carburante per jet, diesel o biodiesel e fornire fino a 125 kW di potenza alle batterie ad alta tensione attraverso un connettore NACS.

Massima protezione

C'è poi il modello Sting Protector, che aggiunge alla Tesla una blindatura esterna in acciaio imbullonata, progettata per resistere ai colpi di fucile d'assalto da 7,62 mm.

Infine, l'APC Sting è definito "l'aggiornamento da difesa definitivo, che offre una maggiore protezione contro gli ordigni esplosivi improvvisati e le mine" e una blindatura in acciaio e ceramica progettata per proteggere gli occupanti dai proiettili delle mitragliatrici pesanti da 14,5 mm.

Unplugged Performance Tesla Cybertruck Sting by Unplugged Performance and Archimedes Defense

L'opzione APC del Cybertruck include anche un doppio scafo a V montato sotto il veicolo per proteggere la batteria ad alto voltaggio.

Il prezzo dei vari allestimenti non viene dichiarato, con Unplugged Performance che si limita a dire che la versione Baja è "adatta a tutti i tipi di clientela". L'opzione Protector si rivolge "a privati, aziende e clienti governativi che operano in territori con minacce moderate", mentre l'APC è progettato per i "clienti più esigenti in ambienti ad alto rischio".

E voi quale scegliereste?