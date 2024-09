In un futuro non lontano, quando il mercato proporrà esclusivamente "smartphone su ruote", ovvero auto elettriche software-defined ricche di tecnologie da aggiornare periodicamente al volo, cosa succederà a funzioni chiave come la gestione delle batterie se la Casa chiudesse i battenti o non supportasse più i prodotti?

Brutte notizie

Una risposta (negativa) arriva dalla Cina, dove la testata Rest of World riporta la notizia che la locale WM Motor, con sede a Shanghai, ha presentato istanza di fallimento l'anno scorso, in un contesto che vede i costruttori cimentarsi in un gioco della "sopravvivenza del più forte". E lì, all'ombra della Grande Muraglia, l'azienda non riesce a tenere il passo nemmeno con le funzioni software di base:

L'automobilista Richard Qian non sapeva cosa aspettarsi quando ha saputo che WM Motor aveva presentato istanza di fallimento nell'ottobre del 2023. Ha provato a guidare il suo SUV compatto EX5 come sempre, ma ha scoperto che non poteva più accedere all'applicazione per smartphone che controlla la chiusura a distanza e il condizionatore. Non riusciva neppure a vedere il chilometraggio e lo stato di carica sul quadro. Qian non era però solo. Altri proprietari di vetture a marchio WM Motor hanno riferito che l'applicazione per smartphone era inutilizzabile e che l'autoradio integrata, che richiedeva una connessione a Internet, aveva smesso di funzionare. Molti proprietari di veicoli WM Motor hanno presentato reclami su 12365auto, sito cinese di recensioni auto. "Il sistema è paralizzato e non riesco ad accedere. Tutto l'intrattenimento è inutilizzabile e non è possibile controllare lo stato del veicolo", ha scritto un automobilista. "La vettura è diventata un enorme pericolo per la sicurezza!" WM Motor si è successivamente scusata per l'inattività del server e ha temporaneamente risolto i problemi. Secondo quanto riportato però dai media cinesi, alcuni clienti hanno ancora difficoltà ad accedere alle funzioni base, come l'intrattenimento. L'azienda non ha aggiornato il firmware dopo la dichiarazione di fallimento e l'app della Casa non è attualmente disponibile sugli store cinesi.

L'altro precedente

Questa storia suona familiare a chi ha seguito la scomparsa di Fisker Inc., costruttore americano con un'offerta di veicoli software-defined. Ma ora che ha dichiarato bancarotta e rischia l'insolvenza, i clienti stanno facendo squadra per capire quali funzioni riuscire a mantenere in vita.

Secondo le stime di InsideEVs US, Fisker ha venduto circa 20.000 SUV elettrici Ocean in tutto il mondo prima di gettare la spugna. Stando invece a Rest of World, WM Motor ha venduto circa 100.000 veicoli tra il 2019 e il 2022, molti dei quali potrebbero perdere funzioni chiave senza il supporto tecnico dell'azienda.

E se, come si legge in quell'articolo, in Cina è richiesto un decennio di supporto post-vendita dopo la cessazione dell'attività, questa non include il software. Il problema ha dimensioni maggiori di quanto si pensi, perché sono tante le startup che stanno fallendo.

La maggior parte degli analisti prevede che tanti piccoli marchi si raggrupperanno con costruttori più grandi, ma la soluzione non varrà per tutti gli automobilisti, anche perché l'industria dell'auto si sta spostando verso business-model come il leasing.