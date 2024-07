Sostenibilità ambientale ed economica si integrano in mobilità elettrica e autoproduzione di energia, con i dati in Italia che parlano di circa 500.000 auto elettriche e ibride plug-in circolanti e 54.000 punti di ricarica disponibili.

Parallelamente, sempre più italiani autoproducono energia installando pannelli solari sui tetti di casa, con 10 GW (quasi 1,7 milioni di impianti) a uso residenziale, abbinati per circa il 36% a sistemi di storage (quasi 600.000), che rendono le abitazioni più sostenibili e intelligenti e in grado di alimentare anche i sistemi di ricarica domestica per veicoli elettrici.

In questo contesto Enel si pone come partner degli automobilisti con tre offerte: “Formidabile Mobilità Per Te”, “Super Formidabile Auto” e “Formidabile Fotovoltaico Zero”: tre soluzioni che dialogano tra loro e concorrono alla creazione di un modello di sostenibilità in ambito casalingo.

Formidabile Mobilità Per Te

La prima fa leva sugli incentivi messi a disposizione dal Governo per l’acquisto di stazioni di ricarica domestica. Grazie a Formidabile Mobilità Per Te, chi possiede un’auto elettrica o ibrida plug-in può acquistare una Waybox Smart Cellular All inclusive di Enel comprensiva di cavo, sopralluogo e installazione al prezzo di 1.849 euro (invece di 2.099 euro). A questo si aggiunge la possibilità di accedere agli incentivi statali che coprono fino all’80% della spesa sostenuta per l’acquisto.

La piattaforma per gli incentivi, gestita da Invitalia, è attiva dallo scorso 8 luglio e le domande da sottoporre devono riguardare acquisti effettuati dal 1° gennaio 2024. Un ulteriore vantaggio è il bonus in bolletta da 360 euro spalmato per 24 mesi previsto dall’offerta dedicata “Formidabile Luce Mobilità di Enel”.

Super Formidabile Auto

“Super Formidabile Auto” è l’offerta bundle con noleggio a lungo termine di un’auto elettrica con Arval Service Lease Italia abbinato al comodato d’uso gratuito della Waybox per la ricarica domestica. Il pacchetto si completa con un’offerta luce di Enel dedicata che fa risparmiare ai clienti il costo dell’energia per tre ore al giorno (da mezzanotte alle 3), ovvero fino a 1.700 kWh all’anno, equivalenti a 8.000 km di ricarica gratuita.

La gamma di vetture a disposizione include, fra le altre, Citroen e-C3, smart #1 e #3, Fiat 500e, Volvo EX30, Tesla Model 3 (sia a trazione posteriore che in versione Long Range), Tesla Model Y (sia a trazione posteriore che nelle versioni Long Range e Performance), Jeep Avenger e BMW iX1 e iX2. Il servizio comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, Rca, copertura anti-incendio, furto e altri danni con penalità, assistenza H24 e soccorso stradale.

Formidabile Fotovoltaico Zero

Infine c’è “Formidabile Fotovoltaico Zero”, soluzione per alimentare la casa con energia solare e aumentarne il livello di sostenibilità. Una soluzione a tasso 0, come ad esempio quella per un impianto fotovoltaico da 3 kW, che ha un canone di 99 euro al mese per 60 mesi e, per i clienti Enel, un bonus in bolletta da 1.200 euro spalmati per 120 mesi.