Dall'Italia all'Europa: ricarica facile con l'app giusta

Per rendere davvero "completa" l'esperienza di ricarica elettrica, sia a corto sia a lungo raggio, è fondamentale anche poter fare affidamento su un servizio efficiente e funzionale, con a disposizione una rete ampia e capillare a cui poter accedere in modo semplice e immediato, soprattutto quando ci si muove fuori dai confini nazionali.

Per questo, lo sforzo da parte degli operatori della mobilità elettrica negli ultimi anni è stato quello di creare strumenti versatili e semplici da usare ma "universali". Strumenti, cioè, che permettano di accedere alla ricarica facilmente e soprattutto con una disponibilità ampia di colonnine.

Una "rete" di reti

Plenitude, Società controllata da Eni, opera in oltre 15 Paesi nel mondo con un modello di business integrato che comprende la produzione di energia elettrica da circa 6 GW di capacità rinnovabile, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 11 milioni di clienti in Europa e una rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Oltre a una fitta rete nazionale di punti di ricarica, in continua espansione, offre infatti la possibilità di ricaricare in Europa, grazie anche a una serie di accordi di interoperabilità con operatori locali della mobilità elettrica in diversi Paesi europei, tra cui la Germania.

I Paesi europei in cui è attiva la rete Plenitude Foto di: Plenitude

Complessivamente, mette quindi a disposizione dei clienti quasi 600.000 punti di ricarica accessibili dall’app con varie potenze distribuite in modo mirato: le colonnine a bassa potenza, fino a 22 kW, sono collocate in aree facilmente accessibili come parcheggi e supermercati, dove è possibile utilizzare il tempo di sosta per ricaricare con calma il proprio veicolo, mentre quelle Fast fino a 200 kW, e Ultra fast fino a 400 kW, sono concentrate principalmente nelle Enilive Station e sono situate in prossimità delle autostrade e delle grandi vie di comunicazione.

Ricarica dell'auto elettrica con Plenitude Foto di: Plenitude

Tutti i servizi nell’app Plenitude On The Road

A questa ampia panoramica di opportunità corrisponde una fruizione del servizio semplice e flessibile. La app Plenitude On The Road, che permette di accedere a questa rete e di gestire la ricarica. Multilingue, facile da personalizzare e da leggere, l'app (disponibile per sistemi Android o iOs) consente di individuare e utilizzare sia le colonnine della rete "proprietaria" sia quelle di altri operatori in numerosi paesi europei.

Le colonnine accessibili vengono mostrate già nella schermata iniziale tramite una mappa live, insieme a tre filtri rapidi che permettono di selezionare rapidamente i punti di ricarica Plenitude e degli operatori convenzionati, quelli disponibili in tempo reale e accedere ai preferiti salvati nel proprio profilo.

Plenitude On The Road - com'è fatta e come funziona Foto di: Motor1 Italy

Altre funzioni permettono di identificare le stazioni di ricarica disponibili 24 ore su 24 e gli “e-Hub”, i luoghi con grandi concentrazioni di colonnine. Naturalmente, con indicazioni dettagliate sulla potenza e sul tipo di connettori disponibili.

Plenitude On The Road - Mappa e filtri Foto di: Motor1 Italy

Dettaglio fondamentale è la possibilità di registrare sul proprio profilo il veicolo o i veicoli preferiti. Inserire i dati dell’auto consente di individuare immediatamente le colonnine compatibili, selezionare il punto di ricarica e il relativo connettore e avviare la sessione dopo aver collegato il cavo. Il tutto per rendere l'esperienza della guida in elettrico davvero completa e soddisfacente.

Fotogallery: Plenitude On The Road - com'è fatta e come funziona