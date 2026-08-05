Come va Slate Truck, il veicolo elettrico economico di Jeff Bezos

Lanciare da zero un costruttore d'auto è una delle imprese più difficili. Il cimitero delle startup di veicoli continua infatti a riempirsi di marchi. Ma, a differenza di altri aspiranti, Slate non può contare solo su un enorme sostegno finanziario: sta anche seguendo una strada più originale. Rifiutando il consueto approccio dall’alto verso il basso adottato da aziende come Tesla e Rivian, il pick-up elettrico di Slate debutta sul mercato partendo dalla fascia più bassa. InsideEVs ne ha seguito la storia fin dall’inizio e ora è il momento di capire come il veicolo si comporta su strada.

Ho avuto l’opportunità di provarlo nei dintorni di Newport, nel Rhode Island. Slate ha invitato alcuni giornalisti a passare del tempo reale al volante di un esemplare di pre-produzione, spedito dallo stabilimento di Warsaw, Indiana, nella configurazione più spartana possibile. L’unico optional montato sul veicolo era un impianto audio dimostrativo. Ho guidato per quasi 1 ora tra strade secondarie e autostrada, su fondi lisci, sconnessi e a bassa aderenza, con condizioni meteo generalmente favorevoli.

Slate Truck: com'è fatto

A giudicare dalle foto e a seconda del colore, lo Slate sembra un giocattolo, capace di suscitare istinti protettivi. Le dimensioni, però, sono da pickup, identiche a quelle del Ford Explorer 3 porte di prima generazione e della Chevy S-10 Blazer degli anni ’90. Come veicolo, è più corto dell’attuale Ford Maverick, ma solo perché adotta una cabina singola con una sola fila di sedili. Il cassone, in realtà, è più lungo di quello del Ford.

InsideEVs ha provato lo Slate Truck in configurazione base Foto di: Jens Meiners

Questa flessibilità è una caratteristica centrale della Slate: il pick-up base, la cosiddetta “Blank Slate”, ha un prezzo di appena 24.950 dollari (più 1.450 dollari obbligatori di consegna). Questo lo rende più economico del Ford Maverick con motore termico di oltre 3.000 dollari, facendone il pick-up più accessibile sul mercato. Oltre alla versione con cassone aperto, sono previsti il kit SUV Squareback da 5.000 dollari, con richiami evidenti alla Land Rover Defender, e il più elegante kit SUV Fastback da 7.000 dollari, che ricorda vagamente l’International Scout e il profilo del tetto di Bronco e Blazer di fine anni ’70 e anni ’80.

Le versioni SUV arrivano con sedili della seconda fila e airbag posteriori e possono essere ordinate direttamente dalla fabbrica. Ma è anche possibile trasformare successivamente un pick-up, un’operazione resa ancora più semplice da una recente modifica progettuale: Slate ha spostato la terza luce di stop sul portellone posteriore.

Lo Slate Truck appare rifinito e solido Foto di: Jens Meiners

Non è un giocattolo

Quando siamo partiti per la prova, io sono salito sul secondo esemplare, cosa che non mi è dispiaciuta affatto. Seguire la Slate con un’auto d'appoggio mi ha dato l’opportunità di valutare come il pickup si presenta su strada. Vedere un veicolo nuovo in studio è una cosa; incontrarlo nel traffico reale è un’altra. Ai miei occhi, lo Slate ha superato il test a pieni voti. Ha una presenza solida e curata, con una linea di spalla marcata, superfici e giunzioni definite con precisione assoluta e la scritta “Slate”, che funge da logo, leggermente in rilievo sul portellone. La responsabile del design Tisha Johnson sa bene quello che fa.

E gli interni? Qui ogni somiglianza con altri pickup e SUV svanisce. Si entra tirando una maniglia dall’aspetto piacevolmente industriale, la portiera si chiude con un tonfo rassicurante e, dal sedile anteriore rivestito in tessuto, il guidatore si trova davanti un abitacolo austero, definito da linee dritte e superfici piatte.

Gli interni sono essenziali al massimo, al punto che non c'è uno schermo di infotainment integrato né un sistema di navigazione Foto di: Tim Levin/InsideEVs

Sono alto, ma trovare una buona posizione di guida non ha rappresentato alcun problema. I sedili sono rigidi il giusto, comodi e sufficientemente contenitivi. L’abitacolo dà una sensazione di spazio e ariosità ed è facile individuare tutti i quattro angoli della Slate. È un piacere raro e, insieme agli ingombri compatti e al raggio di sterzata di 11,3 metri, rende lo Slate estremamente piacevole da manovrare in ambiente urbano.

Per un’esperienza davvero en plein air, si possono anche rimuovere le porte, come su una Bronco o una Wrangler. L’abitacolo è un buon posto in cui stare, ma io lo ravviverei con qualche dettaglio aftermarket colorato: se fosse la mia auto di tutti i giorni, lo troverei un po’ troppo grigio.

Slate offrirà diverse finiture colorate per risolvere questo aspetto, ma invita anche i proprietari a personalizzarla autonomamente o tramite kit di terze parti. Ci sono numerosi punti di fissaggio per montare gli accessori desiderati. A proposito: nella parte anteriore c’è un enorme frunk da 198 litri con scarico dell’acqua. Il cassone offre altri 994 litri di capacità di carico.

Slate Truck Foto di: Tim Levin/InsideEVs

Utilizzare la Slate è quanto di più semplice e intuitivo si possa immaginare. Subito davanti al volante a tre razze c’è un piccolo schermo con tachimetro digitale; la levetta a sinistra comanda il tergicristallo, quella a destra seleziona la marcia, mentre l’impianto di climatizzazione si gestisce con manopole tradizionali: tutto come dovrebbe essere.

Nonostante lo stato prototipale dell’esemplare in prova, i comandi danno una sensazione di solidità e consistenza e tutto ha funzionato. Va però detto che “tutto” qui significa molto meno rispetto alla maggior parte delle altre auto.

Qui vige la modalità BYOD: bring your own device. Slate rinuncia a navigazione e infotainment. Non ci sono Apple CarPlay né Android Auto, perché non c’è uno schermo su cui proiettarli. Non è forse questa riduzione del superfluo una forma di lusso? Mi viene in mente una sola auto che riduce gli schermi digitali in misura simile: la Bugatti Tourbillon. Che però non ha un cassone.

Ah, poi c’è l’elemento distintivo: gli alzavetri manuali. Sono facili da usare e ben calibrati e io non vorrei la Slate in altro modo, anche se in futuro i vetri elettrici verranno aggiunti all’elenco delle opzioni aftermarket. Certo, i finestrini manuali sono in parte una trovata, più una mascotte che altro. Slate non porta però il suo approccio minimalista fino all’assurdo: l’aria condizionata, per esempio, è sempre inclusa, così come il servosterzo e la chiusura centralizzata.

Slate Truck Foto di: Jens Meiners

La Slate a velocità (quasi) massima

Superato l’esame visivo e tattile, restava la domanda più importante: la Slate è un vero pickup oppure finirà per sembrare un quad travestito? Ho inserito la chiave nel suo alloggiamento, messo la marcia e provato. Nessuna scenografia, nessuna sequenza di avvio simulata e, finora, nessun suono artificiale fastidioso. Le versioni di serie, però, dovranno rispettare l’obbligo federale di un segnale acustico di avviso per i pedoni alle basse velocità, previsto per i veicoli elettrici.

Su strada, lo Slate offre una quantità di potenza e coppia adeguata Foto di: Jens Meiners

La potenza del singolo motore posteriore è stata ridotta rispetto ai 150 kW (201 CV) comunicati inizialmente, scendendo a 135 kW (181 CV). Ancora più importanti sono però i quasi 271 Nm di coppia, sufficienti a muovere con autorevolezza il pickup da 1.836 kg. Numeri che permettono alla Slate di accelerare da 0 a 97 km/h in 8,0 secondi e di trainare un rimorchio fino a 907 kg.

Il piccolo pickup dalla forma squadrata esaurisce la spinta a 145 km/h, una velocità che ho quasi raggiunto su un breve tratto di strada: sono arrivato fino a 137 km/h e, secondo un rappresentante Slate, ho così toccato “la velocità più alta mai raggiunta da un non dipendente”. La spinta resta convincente anche alle andature più elevate, senza affievolirsi come succede su alcune altre elettriche d’ingresso.

Il powertrain è alimentato da una batteria LFP da 65 kWh, che si ricarica fino a 90 kW. La batteria più grande con 386 km di percorrenza, annunciata inizialmente, è stata eliminata. Allo stesso tempo, però, l'autonomia standard aggiornata è salita da 241 a 330 km. Su una colonnina in corrente continua, il passaggio dal 20% all’80% richiede esattamente 30 minuti.

Slate Truck Foto di: Tim Levin/InsideEVs

La Slate offre prestazioni pienamente soddisfacenti, anche se non travolgenti, in modo sorprendentemente disinvolto. Mi aspettavo ogni sorta di rumorosità dal gruppo propulsore, per non parlare di scricchiolii di scocca e telaio, ma non ce n’è stato bisogno: i rappresentanti dell’azienda non hanno dovuto giustificare nulla. Parte in un silenzio quasi assoluto e mantiene rumore aerodinamico, di rotolamento e del powertrain su livelli piacevolmente contenuti fino alla velocità autostradale. Lo Slate Truck sembra già pronto per la produzione.

Lo sterzo è preciso e offre un buon feedback, al livello dei pickup compatti più raffinati e lontanissimo, per esempio, dalla sterzata pesante di una Ineos Grenadier. I freni sono piacevolmente facili e lineari da modulare e raramente è necessario chiamare in causa l’impianto idraulico. Lo Slate adotta una delle impostazioni di recupero dell’energia più aggressive sul mercato, con una guida a un pedale capace di portare l’auto fino all’arresto completo. Non si può regolare. È così com’è e funziona bene.

Slate Truck Foto Di: Tim Levin/InsideEVs Slate Truck

La Slate utilizza una sospensione anteriore MacPherson e un assale posteriore De Dion con molle elicoidali, soluzione che consente masse non sospese ridotte. L’esemplare in prova montava gli pneumatici standard 245/65 Kenda Klever S/T EV su cerchi in acciaio da 17 pollici. Sono disponibili cerchi più grandi e pneumatici all-terrain, ma anche nella configurazione standard il progetto del telaio si traduce in una dinamica sorprendentemente valida, un buon comfort di marcia e nessuno dei saltellamenti che ci si potrebbe aspettare da un passo corto.

In più, il pickup resta ben ancorato alla strada fino ai limiti delle sue capacità, o almeno fin dove sono riuscito ad arrivare durante la mia guida piuttosto brillante. Il rollio è percepibile ma non eccessivo e, su fondo a bassa aderenza, è persino possibile provocare un accenno di sovrasterzo. Il pick-up è ovviamente dotato di controllo di stabilità, ma mancano molti di quei sistemi invasivi che rendono così fastidioso l’utilizzo di un’auto nuova. E per questo non posso che ringraziare Slate.

La Slate è persino migliore di quanto mi aspettassi e potrei ordinarlo Foto di: Slate

Ancora meglio di quanto mi aspettassi

Se la “Blank Slate” appare decisamente spartana con il suo look grigio e i cerchi scuri, può essere arricchita e personalizzata in innumerevoli modi. Oltre ai tre tipi di carrozzeria, può essere rivestita con una vasta gamma di colori, grafiche parziali e strisce; ci sono diverse opzioni e coperture per modificare l’aspetto di fari e fanali, paraurti maggiorati, allargamenti dei passaruota, supporto esterno per la ruota di scorta, roll bar e altro ancora. In futuro arriveranno anche accessori da campeggio.

Quest'abbondanza di opzioni esterne trova riscontro nell’abitacolo, che può essere personalizzato con finiture colorate e vari aggiornamenti estetici, impianti audio e simpatici badge chiamati “Slatelets”.

Slate Truck Foto di: Tim Levin/InsideEVs

Tutti gli optional vengono applicati dopo la produzione del veicolo. A seconda del proprio livello di manualità, tutte le modifiche e le pellicole possono essere installate a casa, sostiene Slate, comprese le coperture integrali colorate, disponibili a partire da un prezzo sorprendentemente basso di 499 dollari. Questo significa anche che lo Slate può cambiare aspetto nel corso degli anni con costi contenuti, grazie a nuovi optional e accessori aftermarket attesi nel tempo.

Ci sono però alcune opzioni che la Casa non offrirà. Tra queste, un motore a benzina come range extender, ipotesi esclusa categoricamente, oppure la trazione integrale, almeno per il momento. A differenza di Scout, il caso più evidente, Slate ha deciso che il powertrain elettrico è e resterà una parte fondamentale del carattere del suo pickup. E un sistema a quattro ruote motrici, semplicemente, al momento non è previsto, anche se siamo convinti che molti clienti sarebbero felici di pagare una cifra importante in più per avere questa caratteristica.

Mi sono sempre piaciuti il design e l’idea di base della Slate. Quello che mi ha davvero colpito durante la prova, però, è stata la reale raffinatezza con cui è stata applicata la filosofia minimalista. È vera, è valida e credo abbia il potenziale per cambiare le regole del gioco, spostando il mercato lontano da schermi sempre più numerosi, funzioni superflue, gadget e livelli di prestazione inutilizzabili nella pratica. A titolo personale, ho una prenotazione iniziale. Dopo aver guidato la Slate, sono molto tentato di confermarla.

Fotogallery: Slate Truck, la prova su strada