In occasione dell'evento di presentazione del nuovo SUV Rivian R2, la casa automobilistica emergente ci ha sorpreso con un crossover ancora più piccolo ed economico, il Rivian R3.

"Siamo entusiasti di ciò che offre oltre a ciò che abbiamo visto [con] la R2", ha dichiarato il CEO di Rivian RJ Scaringe durante l'evento di presentazione. "Prende il pacchetto dell'R2, la piattaforma dell'R2, la rimpicciolisce e la inserisce nella nostra idea di "Cos'è un crossover?".

Stessa piattaforma della R2, ma rimpicciolita

Mentre la R2 è un po' più piccola del primo SUV di Rivian, la R1S, la R3 è ancora più piccola. Scaringe afferma che la R3 ha un passo più corto di 12,7 cm rispetto alla R2 e questo significa che dovrebbe attestarsi sui 2,80 metri di interasse.

Rivian R3, la vista di tre quarti anteriore

Sia l'R2 che l'R3 poggiano sulla stessa piattaforma e il SUV più piccolo sarà disponibile anche con motorizzazioni a uno, due e tre motori.

Rivian R3, la vista posteriore

Look da utilitaria rialzata

La R3 assomiglia molto di più a un'utilitaria sollevata rispetto alla R2, ma a differenza della maggior parte delle utilitarie, la R3 ha il vetro posteriore sollevabile. Ha anche un baule anteriore e, cosa molto interessante, due cassetti portaoggetti.

Rivian R3, gli interni

Ci sarà anche una versione sportiva chiamata R3X. È una specie di piccola auto da rally, con una trasmissione trimotore, ruote più grandi e un'altezza da terra leggermente maggiore.

Fotogallery: Rivian R3X

8 Foto

Rivian non ha ancora rivelato molti dettagli sulla R3, ma ha dichiarato che costerà meno dei 45.000 dollari stimati per la R2. Le consegne dell'R2 inizieranno nella prima metà del 2026, quindi per l'R3 dovremo aspettare ancora un po'.