La gamma Rivian si amplia oggi con il lancio della R2. Più piccola delle R1, sarà un nuovo punto di ingresso più accessibile per il marchio americano quando sarà in vendita nella seconda metà de 2026, anche in Europa.

Il prezzo già annunciato per gli Usa parte da 45.000 dollari, vale a dire poco più di 41.000 euro al cambio attuale.

Uno, due o tre motori elettrici

La Rivian R2 sarà disponibile con uno, due o tre motori elettrici. La configurazione con un solo motore alimenterà le ruote posteriori, mentre la trazione integrale sarà disponibile sulle versioni e due e tre motori.

Rivian R2, la vista di tre quarti anteriore

Tutti e tre possono percorrere oltre 482 km con una sola carica e la versione più potente può raggiungere scattare da 0 a 96,5 km/h in meno di tre secondi.

4,71 metri di SUV elettrico

Il nuovo SUV può ospitare cinque persone con un passo di 3,07 metri. La R2 è molto più piccola della sorella R1S: misura 4,71 metri di lunghezza, 2,14 metri di larghezza con gli specchietti e 1,70 metri di altezza. È più corta di 38 centimetri rispetto alla R1S e meno adatta al fuoristrada.

Tuttavia, c'è ancora del pedigree. La R2 ha un'altezza da terra di quasi 25 centimetri, con un angolo di attacco di 25 gradi e un angolo di uscita di 27 gradi. La R1S, più grande, ha quasi 38 centimetri di altezza da terra e circa 35 gradi di angolazione.

Ecco come l'R2 si posiziona rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti più vicini:

Modello Prezzo base Usa Autonomia massima 0-60 miglia orarie Rivian R2 45.000 dollari Oltre 482 km <3,0 secondi Ford Mustang Mach-E 39.895 dollari 502 km 3,5 secondi Hyundai Ioniq 5 41.800 dollari 487 km 5,0 secondi Kia EV6 42.600 dollari 499 km 3,4 secondi Tesla Modello Y 43.990 dollari 499 km 3,5 secondi

Il design della R2 non si allontana molto dal look consolidato del marchio. Ha un design semplice e squadrato, con la firma luminosa del marchio Rivian sulla parte anteriore e posteriore.

Rivian R2, gli interni

All'interno il nuovo SUV ha un display a doppio schermo e tutti i sedili possono essere ripiegati. Dispone inoltre di due vani portaoggetti. Il vetro del portellone posteriore può essere abbassato e i finestrini del quarto posteriore possono essere aperti per un'esperienza di guida ariosa.

Già prenotabile negli Usa, ma arriva nel 2026

Negli Stati Uniti la Rivian R2 sarà dotata del North American Charging Standard, che le consentirà di accedere ai caricabatterie di Tesla, e potrà beneficiare del credito d'imposta federale di 7.500 dollari per i veicoli elettrici.

Rivian R2 la vista posteriore

Al 2026 mancano ancora due anni, ma Rivian deve prima costruire la fabbrica che produrrà la R2. In Nord America è già possibile prenotare il proprio R2 oggi stesso sul sito ufficiale Rivian, con un deposito rimborsabile di 100 dollari. Le consegne inizieranno nella prima metà del 2026.