Gli amanti del fuoristrada probabilmente già lo conoscono, ma per chi non ne ha mai sentito parlare spieghiamo che il sentiero Hell's Revenge a Moab, nello Utah, è un tratto nel deserto dove si organizzano esperienze in 4X4 che attraggono guidatori da tutto il mondo.

Negli Stati Uniti è molto famoso e non c'è da stupirsi, quindi, che Tesla lo abbia scelto per continuare a promuovere il Cybertruck, stavolta nella versione top di gamma. Il Cyberbeast Tri-Motor Tesla Cybertruck è stato ripreso in un video mentre si cimenta in una scalata molto difficile.

Cosa si vede nel video

Qui sotto potete vedere il video ufficiale del Tesla Cybertruck, che ha dimostrato di essere in grado di arrivare in cima alle rocce anche con gli pneumatici di serie (c'è stato un leggero slittamento lungo il percorso ma niente di preoccupante).

Sui social c'è anche un altro filmato (non ufficiale) con il Cybertruck all'Hell's Revenge Hot Tub. Anche questo sembra essere stato un percorso spaventoso, ma il pick-up lo porta a termine senza troppi drammi.

Volete provare anche voi?

Il Cybertruck non è l'unico veicolo elettrico che si è recato a Moab per affrontare alcune sfide in fuoristrada. Nel 2021 abbiamo visto il Rivian R1T scalare l'Hells Gate e di sicuro altre case auto porteranno lì le loro novità specializzate nell'off road. Vi è venuta voglia di partire?