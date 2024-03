Tesla costruisce il suo successo commerciale principalmente su due modelli, la Model Y e la Model 3. Ecco, proprio la berlina elettrica, da poco rinnovata, si prepara a presentarsi anche in veste Performance, che ancora non è stata messa a listino.

A quanto pare, però, l'attesa sta per finire. Un utente di X - il social precedentemente conosciuto come Twitter - ha infatti pubblicato alcuni screenshot di un documento trapelato dal ministero dell'Ambiente sudcoreano. Il file, sulla cui ufficialità non ci sono conferme assolute, ha rivelato l'aggiunta di un nuovo motore posteriore molto più potente del precedente.

412 CV solo al posteriore

Secondo i documenti pubblicati sulla famosa piattaforma social di proprietà di Elon Musk, la nuova unità sarebbe in grado di erogare la bellezza di 406 CV. Se l'informazione fosse effettivamente vera, significherebbe che la nuova Tesla Model 3 Performance potrebbe contare su molti più cavalli del modello uscente, che sommando quanto erogato dai due motori (posteriore e anteriore) si ferma poco più su, a quota 505.

Il nuovo motore introdotto al retrotreno potrebbe dare alla famosa berlina elettrica un surplus in termini di prestazioni tale da spingerla a oltre 600 CV. Facendo un po' di calcoli, si ipotizza che possa arrivare a 617: 112 CV in più del precedente modello. Questo dando per assodato che davanti mantenga il motore attuale, che eroga 211 CV.

Certo, si deve considerare anche il fatto che l'aumento di potenza potrebbe portare anche una diversa gestione elettronica del powertrain e diverse tarature che potrebbero influire sui valori complessivi effettivamente erogati.

Sarà Plaid o Ludicrous

Alcuni pensano addirittura a un cambio di nome. Da Performance a Plaid, come accade per Model S e Model X, o - restando in tema Balle Spaziali, il film comico da cui Elon Musk ha preso il nome Plaid - Ludicrous. Ma anche questo è ancora da vedere.

Il nuovo motore posteriore, identificato dalla sigla 4D2, è diverso da quelli adottati sulle Model S e Model X Plaid (nome di progetto 5D2).

Un grafico tradotto che mostra le specifiche aggiornate della Model 3 Performance.

Il peso resta invariato

Il documento trapelato indica anche che il motore posteriore raggiungerà il picco di potenza a una velocità superiore di quello usato finora. Si parla di 68 miglia orarie (109 km/h) contro le precedenti 47 (76 km/h). Ci si aspetta quindi una potenza maggiore agli alti regimi.

In genere, le auto elettriche hanno un'accelerazione da capogiro in partenza. Man mano che si aumenta la velocità, la curva di coppia si appiattisce, a seconda del modello. La nuova Model 3 Performance (o Plaid o Ludricous, che dir si voglia) dovrebbe mantenere un'accelerazione maggiore anche a velocità più alte.

Sempre guardando il documento, infine, si scopre che la nuova versione manterrà lo stesso peso di sempre: 4.089 libbre o, per meglio dire, 1.855 kg. Dovrebbe quindi avere una batteria invariata, ancora da 82 kWh.

Potremmo avere i dettagli ufficiali già stanotte. Franz von Holzhausen, capo del design di Tesla, e Lars Moravy, vicepresidente della divisione Vehicle Engineering, trasmetteranno in diretta una chat sulla nuova Model 3 oggi alle 17:00 ET, quando qui in Italia saranno le 23:00. Il livestream di Tesla coinciderà anche con un'altra grande rivelazione di domani: la Rivian R2. Un caso?