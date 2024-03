Xiaomi ha un obbiettivo preciso: diventare una delle prime cinque case automobilistiche del mondo. Lo ha detto l'amministratore delegato Lei Jun presentando a dicembre la berlina Speed Ultra 7 (SU7).

Un passo decisivo in questa direzione è il suo arrivo sul mercato. Questo mese si apriranno gli ordini in 59 negozi presenti in 29 città cinesi. Il pezzo però non è stato ancora comunicato, perché verrà reso noto il 28 marzo. Intanto le azioni di Xiaomi, trainate da questa notizia, sono aumentate del 7% durante gli scambi mattutini.

BYD è nel mirino

Il prezzo della Speed Ultra 7 (SU7) è molto atteso, perché sarà interessante vedere come si posizionerà rispetto alla concorrenza. Se davvero il produttore di smartphone, il quinto più grande della Cina, vuole scalare in fretta il mercato delle quattro ruote ci si aspetta un listino aggressivo, soprattutto in un mercato, come quello cinese, dove la guerra dei prezzi delle auto elettriche è già in corso.

Nei primi due mesi dell'anno le vendite di veicoli elettrici in Cina sono aumentate del 18%, grazie anche a questi ritocchi verso il basso dei listini, a cominciare da quelli del leader di mercato BYD.

Intanto, gli analisti sono pronti a scommettere che il debutto andrà bene. Il sistema operativo condiviso dall'auto con i popolari telefoni e altri dispositivi elettronici di Xiaomi, stando agli addetti ai lavori, farà presa sui clienti.

Xiaomi SU7

Perché investire nell'auto elettrica

Xiaomi ha deciso di diversificare il suo business principale perché la domanda di smartphone è stagnante.

In dieci anni investirà nel settore auto 10 miliardi di dollari e le sue vetture saranno prodotte in uno stabilimento di Pechino di proprietà BAIC con una capacità annua di 200.000 veicoli.

Da un punto di vista tecnico, ricordiamo che la Xiaomi SU7 è realizzata su una piattaforma con architettura a 800 Volt e monta una batteria da 101 kWh fornita da CATL che, a detta del Costruttore, consente di guadagnare 220 km di autonomia (CLTC) in 5 minuti di ricarica e 550 km di autonomia con una sosta di 15 minuti alla colonnina.