Poteva sembrare quasi uno scherzo, l'ennesima provocazione di Elon Musk. Ma chi conosce il ceo di Tesla sa bene che, da un personaggio come lui, ci si può aspettare veramente di tutto. Il Costruttore texano lancia quindi un'altra, strana novità: il CyberHammer.

E il nome dice tutto: è infatti un martello ispirato al pick-up elettrico Cybertruck, prodotto in 800 unità e distribuito attraverso il programma di referral della Casa. Per evitare però che i clienti con tanti crediti si accaparrino tutti gli esemplari in arrivo, Tesla fa sapere che li rilascerà in piccoli lotti.

L'episodio ispiratore

Facciamo ora un passo indietro e torniamo al lontano novembre 2019, quando il Costruttore (all'epoca californiano) presenta ufficialmente lo spigolosissimo Cybertruck; un veicolo elettrico unico nel suo genere, sia per le forme bizzarre, sia per la resistenza ai colpi. Qui entra in gioco il CyberHammer. Il capo progettista Franz von Holzhausen colpisce il pick-up con una mazza per dimostrarne la capacità di "tenere botta".

In effetti, il colpo non lascia alcun segno sull'armatura del mezzo. Arriva poi il turno di una palla di metallo, scaraventata contro il finestrino del veicolo, con risultati a dir poco diversi. Oggi nasce perciò il CyberHammer, che commemora quell'episodio, con tanto di scritta "FRANZ". Come metterci le mani sopra?

Come avere il CyberHammer

Il programma Tesla di referral fornisce ai proprietari alcuni codici da dare agli amici. Quando qualcuno li usa durante l'acquisto di un'auto elettrica della Casa, il proprietario riceve dei crediti da riscattare per ottenere vari premi. Attualmente, il programma include ricarica gratuita e altri gadget.

In passato, però, abbiamo visto altre chicche, come una tequila marchiata Tesla e una serie di accessori legati a Cybertruck, tipo un apribottiglie in acciaio inossidabile (chiamato CyberOpener) e bottiglie di CyberBeer e CyberSteins da cui berla.