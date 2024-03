Tesla va avanti spedita nello sviluppo del suo robot umanoide. L’Optimus, che è già stato presentato nella sua seconda generazione ma che è ancora in fase di test, sta migliorando velocemente e ora si appresta a essere utilizzato come normale forza lavoro nelle Gigafactory della Casa americana.

In passato, tramite alcuni progetti pilota, l’Optimus (o Tesla Bot che dir si voglia) era già stato utilizzato in fabbrica per lo svolgimento di semplici operazioni, ma ora pare che sia pronto per entrare in servizio a tutti gli effetti. Vediamo perché.

Robot a misura di fabbrica… e viceversa

Tesla ha pubblicato oltre 60 annunci di lavoro relativi allo sviluppo del suo robot e una delle figure richieste è proprio un responsabile che segua la messa a punto dell’Optimus per lo svolgimento di operazioni quotidiane.

Il tecnico in questione dovrà lavorare con un team di esperti sia per consentire all’Optimus di muoversi correttamente all’interno di un ambiente di lavoro, sia per realizzare linee produttive e infrastrutture adatte anche ai robot oltre che agli esseri umani. Nell’annuncio si legge:

“Il lavoro si svolgerà su diversi siti e richiederà viaggi frequenti. Sono apprezzate grandi competenze tecniche per identificare e mitigare i rischi e reagire rapidamente ai problemi operativi e agli obiettivi in evoluzione”.

Come prosegue lo sviluppo del Bot

Tra gli annunci di lavoro (li trovate qui) ce ne sono parecchi per persone qualificate che analizzino meticolosamente tutti i dati inerenti i test sull’Optimus, in modo da rendere lo sviluppo più rapido, e figure in grado di programmare in linguaggio C++.

Il Tesla Bot, presentato nel 2021, resta una delle priorità per Tesla. Elon Musk è convinto di poterlo mettere in vendita già nel 2025 ed è certo che possa aprire un mercato ancora inesplorato, che in futuro potrebbe valere più di quello delle auto elettriche.

L’intento di Elon Musk è quello di fornire alla gente un utile aiutante che sia in grado di svolgere tutti i compiti faticosi, pericolosi o noiosi che ora sono ancora assegnati agli esseri umani. Per quanto fantascientifica, la strada tracciata ha suscitato l’interesse di altre Case automobilistiche, come BMW, che stanno valutando la possibilità di utilizzare robot umanoidi nei loro stabilimenti.