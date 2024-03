Andreste mai a mangiare in un ristorante Tesla? Se la risposta è sì, dovete sapere che la Casa americana ne sta costruendo uno a Santa Monica, a Los Angeles, con ben 29 colonnine di ricarica Supercharger per auto elettriche.

Se ne parla da tempo, ma su un canale YouTube sono state ora pubblicate le prime immagini reali che ritraggono l'edificio in costruzione, in una fase piuttosto avanzata dei lavori.

I lavori procedono

Il Tesla Diner è un sogno di Elon Musk fin dal 2018, ma è stato solo a settembre 2023 che sono state diffuse le prime foto ufficiali del progetto. Come specificato in un articolo dedicato, all'inizio sembrava solo un'altra trovata del numero 1 del brand, ma col tempo è diventata un'idea sempre più concreta.

Nel video realizzato con un drone e pubblicato sul canale YouTube 247Tesla, vediamo infatti i lavori in uno stato piuttosto avanzato, con la struttura circolare che sembrerebbe quasi completata, a eccezione delle rifiniture finali.

Il prossimo passo, dunque, sarà creare il vero e proprio hub Supercharger esterno alla struttura, dotato di ben 29 stalli di ricarica.

Le prime foto del Tesla Diner

Una novità per tutti

La trovata di Musk, però, non è un vero e proprio ristorante, almeno per come lo conosceremmo noi. Si tratta invece di un diner, ovvero un locale in stile tavola calda anni '50 che offre cibo e bevande di maggiore qualità rispetto a un più tradizionale fast food.

Si tratta di una filosofia di "ristoro" molto particolare, tipicamente statunitense e in linea con il target di clientela Tesla, a cui in Europa non siamo per niente abituati, ma che potrebbe essere esportata proprio dalla Casa, qualora decidesse di creare una catena di dimensioni mondiali.