È passato quasi un anno da quando Elon Musk ha dichiarato che il suo software per la guida autonoma completa non sarebbe stato più in fase "beta". Adesso pare che la Casa americana abbia effettivamente mantenuto la promessa, almeno nel nome.

La nuova versione del sistema, chiamata Full Self-Driving (FSD) V12, ha perso l'appellativo "beta", diventando "Supervised", ossia "supervisionata". Si tratta quindi di un semplice cambio di nome o di qualcosa di più significativo?

Autonoma sì, ma non sempre

L'aggiunta della parola "Supervised" sembra chiarire il tipo di guida autonoma proposto. In pratica, in ogni fase il guidatore deve poter riprendere il controllo del veicolo, anche se l'auto stessa è "autonoma" nell'accelerazione, per le frenate e per gli interventi sullo sterzo. A essere più precisi, le note di rilascio del FSD V12 riportano anche la seguente dicitura:

"Sotto la vostra supervisione, la guida autonoma completa (supervisionata) può condurre la vostra Tesla praticamente ovunque. Cambierà corsia, selezionerà la strada da seguire secondo il percorso di navigazione, riconoscerà gli altri veicoli e oggetti ed effettuerà svolte a destra e a sinistra. L'utente e le persone autorizzate devono usare maggiore cautela e rimanere attenti. Questo non rende il veicolo autonomo".

I chiarimenti sul nome

Tanti enti da tutto il mondo hanno criticato Tesla negli ultimi tempi per la scelta del nome "Full Self-Driving". A tal proposito, Jennifer Homendy, presidente del National Transportation Safety Board (NTSB), ha definito il marchio "fuorviante e irresponsabile".

Il dipartimento della Motorizzazione della California, invece, ha presentato una denuncia per pubblicità ingannevole all'Ufficio delle udienze amministrative dello Stato durante un caso separato. E, in alcuni eoisodi, Tesla è stata persino citata in tribunale per il nome.

Discorsi semantici a parte, è possibile che Tesla stia finalizzando il cambio di nome anche in vista del lancio globale di questa funzionalità.

Tesla ha anche ampliato la portata del FSD rendendolo disponibile a tutti i proprietari di un modello compatibile e dando la possibilità di accedere a una prova gratuita di un mese.