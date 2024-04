Tesla pubblica i dati su produzione e vendite nel primo trimestre del 2024. I numeri dicono però che la Casa consegna "solo" 386.810 auto elettriche: ben 43.000 unità in meno rispetto alle 430.000 previste.

A vincere la sfida in famiglia sono comunque (e come sempre) le due vetture più economicamente accessibili, cioè le Model 3 e Model Y, che conquistano 369.783 automobilisti in tutto il mondo. Seguono le sorelle Model S e Model X e il pick-up elettrico Cybertruck, fermi complessivamente a 17.027 immatricolazioni.

Le colpe

Dando invece uno sguardo ai dati sulla produzione, scopriamo che, fra gennaio e marzo di quest'anno, Tesla sforna in tutto 433.371 veicoli, con le Model 3/Y a fare la parte del leone (412.376 esemplari) e tutte le altre vetture a piazzarsi dietro (20.995 unità). Ma come mai questi numeri al ribasso?

"Il calo dei volumi - spiega il Costruttore - è parzialmente dovuto alla fase iniziale della rampa di produzione della Model 3 aggiornata nello stabilimento di Fremont e alle chiusure della fabbrica dovute alle deviazioni delle spedizioni causate dal conflitto nel Mar Rosso e a un attacco doloso alla Gigafactory di Berlino".

Per conoscere invece i risultati finanziari, bisognerà aspettare fino a martedì 23 aprile.

Model 3 e Model Y: 369.783 consegne (412.376 unità prodotte)

Model S, Model X e Cybertruck: 17.027 consegne (20.995 unità prodotte)

Totale: 386.810 consegne (433.371 unità prodotte)

I numeri del 2023

Erano state invece 484.507 le auto elettriche consegnate da Tesla nell'ultimo trimestre del 2023; cifra che comprendeva 461.538 Model 3/Y e 22.969 fra Model S, Model X e Cybertruck.

Passando alla produzione, si parlava di 494.989 unità, comprese 476.777 Model 3/Y e 18.212 fra Model S, Model X e Cybertruck. In tutto il 2023, la Casa aveva consegnato e prodotto rispettivamente 1.808.581 e 1.845.985 esemplari.