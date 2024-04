Tesla è pronta a lanciare la Model 3 più potente di sempre. Le notizie riguardo a questa nuova Performance, che probabilmente si chiamerà Performance Plaid o, ancor più probabilmente, Performance Ludicrous, sono trapelate proprio il primo aprile, tanto che da più parti si è pensato fosse uno scherzo. Ma ora non ci sono più dubbi sull’imminente presentazione del nuovo modello.

Pare infatti che Tesla Malibu, concessionaria ufficiale del brand con sede nella famosa località californiana, abbia tenuto un evento privato per mostrare in anteprima il nuovo modello a una clientela selezionata ancor prima che la Casa lo annunciasse. Ma è finito tutto su internet (c’era da aspettarselo) e ora tutti sanno che Tesla ha effettivamente messo a punto questa versione ad alte prestazioni della sua famosa berlina.

L’incontro con i potenziali clienti

Che si tratti di una versione sportiva basata sulla nuova Tesla Model 3 (quella nata dal progetto Highland) si capisce da una serie di dettagli. Lo spoiler a filo bagagliaio nero, per esempio, l’assetto sportivo. I cerchi dal disegno dedicato e un badge che dice tutto. È lo stesso presente sulle Model S e Model X Plaid e rimanda nella grafica al film “Balle Spaziali” a cui Elon Musk si è ispirato per i modelli più potenti in gamma.

Che a Malibu si tenesse un evento di una certa importanza lo si è capito dal fatto che nel parcheggio antistante lo store c’era parcheggiato anche il Cybertruck del capo del design di Tesla, Franz von Holzhausen (lo si riconosce dalla targa “CYBRTRK” e dal wrap nero opaco).

Tempismo perfetto

La presentazione della Tesla Model 3 Performance Ludicrous (per ora, chiamiamola così) è avvenuto a inizio aprile non a caso. La Casa americana per la prima volta in tanti anni ha presentato dati di vendita del trimestre poco soddisfacenti e dopo un lunghissimo filotto in crescita è tornata sotto le 400.000 vetture consegnate (quasi 100.000 in meno rispetto a quanto fatto registrare a fine 2023).

Quindi, accendere i riflettori su qualche novità di mercato, ha il duplice scopo di distogliere l’attenzione e dare un po’ di linfa alle concessionarie.

Accade anche in Cina. Su X l’utente Chris Zheng ha infatti pubblicato alcune foto in cui mostra una serie di Model 3 Highland ancora coperte da teli e annuncia che si tratti delle nuove versioni ad alte prestazioni. Zheng le chiama semplicemente Model 3 Ludicrous ma, nome a parte, afferma con certezza che si tratta della nuova variante “da sparo”, come mostrano i cerchi in lega. Zheng afferma che ci siano modifiche consistenti anche all’interno dell’abitacolo. Per vedere quelle, però, si deve attendere ancora un po’.