L’elettrificazione dell’auto al centro dei nuovi piani Kia per il 2030 e oltre, presentati al Ceo Investor Day 2024. L’obiettivo numero 1 è aumentare le vendite dei veicoli sostenibili, portando le vetture full electric e ibride a quasi 2,5 milioni di unità immatricolate (sulle 4,3 milioni previste) entro la fine del decennio; cifra pari al 58% del totale, coi BEV che ammonteranno precisamente a quota 1,15 milioni nel 2027 e 1,6 milioni nel 2030.

A supportare i target sulle consegne saranno i modelli che la Casa asiatica lancerà nel prossimo futuro, fra i quali 6 destinati a Corea, Stati Uniti ed Europa: da qui al 2026 appariranno le EV3 (in uscita quest’anno) e le successive EV2, EV4 ed EV5.

“Nei mercati emergenti, l’azienda distribuirà due veicoli elettrici specifici per regione, come il Carens EV nel mercato indiano”, scrive poi il Costruttore. “Inoltre – aggiunge – in Corea del Sud verranno gestiti due stabilimenti dedicati ai veicoli elettrici”.

Kia EV3

Anche batterie e colonnine

Kia è però consapevole che la strada dell’auto elettrica non sembra spianata come prima. Causa pandemia, guerre, inflazione e concorrenza, le vendite delle vetture full electric calano in buona parte del mondo.

Per mantenere alto l’interesse degli automobilisti, la Casa proverà a sviluppare maggiormente alcune tecnologie come l’intelligenza artificiale (che debutterà sulle EV3 ed EV4) e, soprattutto, ad abbassare i prezzi con nuovi tipi di batterie.

Oltre alla tradizionale chimica al nichel-manganese-cobalto (NMC), il brand si concentrerà anche sulla chimica al litio-ferro-fosfato (LFP), provando contemporaneamente ad aumentarne la densità energetica.