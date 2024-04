Le auto cinesi si stanno diffondendo rapidamente. Lo vediamo in Italia, in Europa e in molti altri mercati nel mondo, America compresa. L'arrivo di auto elettriche cinesi a basso costo negli Stati Uniti attraverso il Messico sta facendo molto discutere dall'altra parte dell'Atlantico e i costruttori americani sono molto preoccupati.

I grandi gruppi stanno facendo molta pressione sui funzionari statunitensi ed hanno anche esortato il Messico a tenere a bada la concorrenza cinese, una misura volta a salvaguardare la massiccia industria automobilistica americana presente in loco. I frutti di questi sforzi diplomatici hanno portato il Messico ad allinearsi con gli Stati Uniti e a respingere i veicoli elettrici cinesi a basso costo.

Niente incentivi per i cinesi

In occasione di un incontro con i produttori di automobili cinesi a gennaio, i funzionari messicani hanno dichiarato che il Paese si sarebbe astenuto dal concedere incentivi alle case automobilistiche cinesi.

Le fonti, che hanno preferito l'anonimato, hanno dichiarato a Reuters che il Paese avrebbe sospeso tutte le discussioni future con loro. Da allora, i funzionari messicani non hanno incontrato alcuna casa automobilistica cinese. L'Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti (USTR) avrebbe sollecitato il Messico a limitare gli investimenti cinesi.

Un funzionario dell'USTR ha dichiarato che l'accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada (USMCA), concepito per favorire il libero scambio in Nord America, non doveva essere una scappatoia da sfruttare per le case automobilistiche cinesi.

La notizia arriva dopo che i rappresentanti dei ministeri messicani dell'Economia e delle Relazioni estere si sono recati a Washington D.C. per incontrare i funzionari statunitensi in occasione di colloqui ad alto livello. L'USTR non ha risposto alla richiesta di commento di InsideEVs al momento della pubblicazione.

Le case cinesi puntano al Sud America

In Messico sono già operanti circa 20 case automobilistiche cinesi, tra cui BYD che vende modelli come Dolphin Mini, Yuan Plus e Han EV. Ma si tratta di importazioni dalla Cina, non ci sono ancora fabbriche cinesi su suolo messicano.

Secondo la Reuters, BYD starebbe cercando di ottenere incentivi statali per costruire una fabbrica, sebbene questi fondi siano sostanzialmente inferiori ai finanziamenti federali.

Lo scorso dicembre Nuevo Leon ha approvato 153 milioni di dollari di incentivi per uno stabilimento Tesla. Nonostante l'acquisizione di tutti i permessi necessari verso la fine del 2023, la fabbrica di Tesla in Messico ha subito alcuni ritardi - l'amministratore delegato Elon Musk ha attribuito il ritardo all'integrazione di tecnologie di produzione avanzate. Ma la costruzione della Gigafactory messicana è iniziata a marzo, secondo l'agenzia di stampa locale Milenio, che ha citato i commenti del governatore del Nuevo Leon Samuel Garcia Sepulveda.

Questo dovrebbe alleggerire la pressione sulle case automobilistiche statunitensi, poiché la possibilità che le case cinesi aggirino le tariffe è probabilmente diminuita. Ma le ripercussioni sul mercato interno messicano e sull'America Latina in generale sono ancora da vedere.

Tuttavia, anche Paesi come l'Argentina, il Brasile e il Cile sono destinazioni interessanti per le case automobilistiche cinesi. Questi paesi li hanno accolti a braccia aperte: marchi come Chery Auto hanno già annunciato la costruzione di uno stabilimento in Argentina del valore di centinaia di milioni di dollari.

Detto questo, con un rallentamento della domanda di veicoli elettrici in tutto il settore e l'urgenza di introdurre veicoli elettrici a prezzi accessibili per contrastare le emissioni che riscaldano il pianeta, il Messico che limita gli investimenti cinesi non dovrebbe essere un motivo per i produttori americani di abbassare la guardia.