Se il buongiorno si vede dal mattino, Xiaomi ha di che rallegrarsi. A pochi giorni dall’apertura degli ordini per la berlina elettrica SU7, la neonata Casa cinese (costola del colosso dell’elettronica di consumo che ha visto la luce nel settembre del 2021) afferma di aver registrato vendite tra le 3 e le 5 volte superiori alle aspettative.

A dirlo è Lei Jun, amministratore delegato dell’intero gruppo e della divisione automotive, che rilascia queste dichiarazioni durante una diretta streaming trasmessa su un social network locale chiamato Douyin, equivalente al “nostro” TikTok.

I soldi non mancano

Lei Jun, che parla di fronte a una platea virtuale di ben 34 milioni di spettatori, si ritiene assolutamente soddisfatto dei risultati che la SU7 sta ottenendo e dice di guardare al futuro con grande ottimismo.

Certo, il ceo del gruppo afferma anche di essere consapevole che, per lanciarsi in un settore competitivo come quello della mobilità a zero emissioni, sono necessari ingenti investimenti e che Xiaomi Auto ha messo in conto di fronteggiare perdite di una certa rilevanza prima di rivedere i conti in positivo. Non per niente, nel piano di business presentato, l’idea è spendere circa 10 miliardi di euro in 10 anni.

La Xiaomi SU7 sarà presto affiancata da un SUV

5.000 consegne, 100.000 richieste

Restiamo al presente. A inizio mese Xiaomi ha tenuto una cerimonia ufficiale per consegnare alcuni dei 5.000 esemplari dell’edizione lancio (Founders Edition). Adesso, buona parte di quel primo lotto ha già raggiunto i legittimi proprietari.

Durante quell’evento, Lei Jun aveva affermato che la Casa ha già ricevuto 100.000 ordini e che molti di quelli erano stati poi confermati con un vero e proprio contratto d’acquisto. La SU7, lunga 4,99 metri e con potenze fra i 300 e i 675 cavalli, è prodotta a Pechino in uno stabilimento di proprietà di BAIC, col quale Xiaomi ha stretto accordi strategici.