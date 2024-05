Il sistema Full Self-Driving (FSD) di Tesla sta per essere aggiornato. La versione 12.4, infatti, dovrebbe debuttare nei prossimi giorni e portare un'importante novità: la rimozione dell'alert visivo e sonoro al conducente quando non applica sufficiente forza sul volante durante la guida.

Sempre più autonome

Il sistema FSD di Tesla è uno dei più completi attualmente in commercio. Permette all'auto di guidare in autonomia su molte strade, relegando il conducente alla sola mansione di "sorveglianza".

Nonostante l'avanza autonomia del sistema, una delle caratteristiche che non ha mai convito a pieno gli utenti in tutto il mondo in questi anni è il fatto che, in ogni caso, il sistema richieda all'automobilista di applicare una certa quantità di forza sul volante durante le curve e i rettilinei più lunghi, necessario per segnalare all'auto della propria presenza e vigilanza sulla strada, ma anche qualcosa di "invasivo" durante i viaggi più lunghi.

Dopo diversi test e dopo aver recepito i consigli degli utenti, sembrerebbe però che Tesla sia ormai pronta a rimuovere questo alert di avviso verso il conducente, utilizzando al posto della forza applicata per verificare la vigilanza una telecamera interna, in grado di monitorare costantemente che gli occhi dell'automobilista siano effettivamente sulla strada.

Il tutto è stato confermato dal ceo Elon Musk in un post su X:

Altre novità

Il nostro consiglio rimane comunque quello di prestare sempre la massima attenzione quando si guida.

Stando poi a quanto comunicato da Elon Musk in un altro post social, la rimozione dell'avviso sul cruscotto non sarà l'unica modifica apportata al FSD.

Insieme a questo, infatti, il sistema sarà ora in grado di accelerare e frenare meno bruscamente, garantendo un comfort di marcia superiore rispetto al passato: una modifica anch'essa richiesta, secondo il ceo, da milioni di utenti nel mondo.