La (lunga) lista di concorrenti della Tesla Model Y si aggiorna con l'arrivo della Avatr 07. Il brand nato dalla joint venture tra Changan, CATL e Huawei ha presentato il suo nuovo SUV in Cina, dove sarà acquistabile entro fine anno al prezzo equivalente di circa 31.000-45.000 euro.

Il modello esposto al Salone di Pechino è elettrico con range extender a benzina, ma più avanti sarà disponibile anche una versione esclusivamente a batteria.

Imponente e super sicura

Lunga 4,83 m, larga 1,98 m e alta 1,62 m, l'Avatr 07 è più grande della Model Y, pur condividendo le linee affusolate e minimaliste col crossover americano. La 07 segue la filosofia di design chiamata "Avatr 2.0", con un frontale ispirato alla compatta 12 costituito da fari LED su due livelli e una parte posteriore molto muscolosa con luci sottili a sviluppo orizzontale.

Avatr 07

Davanti troviamo anche una calandra con lamelle attive per migliorare aerodinamica e raffreddamento di batteria e motori elettrici, mentre sul tetto è presente un sensore LiDAR per supportare l'intera suite dei sistemi di assistenza alla guida.

Tra le altre caratteristiche da sottolineare, l'Avatr presenta cerchi in lega da 21" con design aerodinamico, maniglie delle portiere a scomparsa e telecamere al posto degli specchietti. Gli interni non sono stati svelati ufficialmente, ma sappiamo che la 07 si potrà acquistare esclusivamente in versioni a cinque posti.

I possibili motori

Nessuna notizia ufficiale nemmeno sulle motorizzazioni. Tuttavia, è possibile che l'Avatr 07 possa essere equipaggiata con lo stesso powertrain montato dalla 12 presentata al Salone di Monaco 2023.

Avatr 07

Ricordiamo che l'ammiraglia cinese è disponibile - sempre solo sul mercato domestico, anche se Avatr ha parlato di una possibile espansione in altri Paesi nel "prossimo futuro" - in versioni con motore elettrico singolo da 313 CV o doppio motore da 578 CV, per un'autonomia massima di 700 km nel ciclo cinese CLTC con batteria da 95 kWh. Finora era comunque conosciuto come Avatr 15.