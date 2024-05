Le eBike stanno ormai diventando uno dei mezzi di trasporto preferiti di chi si muove spesso in città. Ne esistono di tutti i tipi ma, prima di correre a comprarne una, vi siete mai chiesti che fine faranno in futuro tutte le biciclette tradizionali ormai dimenticate nei garage?

La risposta è che finiranno in grandi cimiteri di mezzi a due ruote. O forse no, perché l'azienda Swytch ha sviluppato un kit di conversione molto interessante. Si chiama Go e scopriamo come funziona.

Bici per tutti

Il nuovo kit di conversione da bici a eBike sviluppato dalla startup Swytch può essere pre-ordinato online in offerta al 50% per l'equivalente di 320 euro.

Al suo interno prevede un pacco batterie, che a scelta può essere di tre tagli diversi con capacità compresa tra 187 Wh e 357 Wh, una nuova ruota anteriore con motore elettrico integrato, da ben 250 Watt di potenza e 40 Nm di coppia, un sensore a pedale, un caricatore esterno e un display LED con tutte le info utili durante l'utilizzo.

In base a quanto dichiarato dall'azienda, l'installazione del pacchetto è molto rapida e, una volta completata, l'utente sarà in grado di percorrere fino a un massimo di 96 km con una singola ricarica della durata di 5 ore, considerando il modello con accumulatore più grande.

Il kit completo di conversione

Costi e disponibilità

Come abbiamo anticipato, il kit di conversione delle eBike di Swytch è attualmente in offerta di lancio con uno sconto del 50%, dunque può essere portato a casa con soli 320 euro (al cambio attuale).

E' probabile tuttavia che nei prossimi mesi tornerà a essere offerto al prezzo standard, ovvero 646 euro (valore da intendersi sempre al cambio attuale). Per effettuare il preordine è sufficiente registrarsi sul sito dedicato.