Arriva l'estate e arriva un aggiornamento per la Tesla Model 3. La berlina di Elon Musk, infatti, da ora può essere ordinata (con un sovrapprezzo di 2.000 euro) anche nella nuova tinta Argento Mercurio, lo stesso colore introdotto per la prima volta sulla Model Y alla fine del 2022 e - fa sapere la Casa - apprezzato da milioni di clienti in tutto il mondo.

Effetto metallo liquido

In base a quanto specificato, l'Argento Mercurio è una tinta multistrato a effetto metallo liquido, sviluppata nei laboratori di verniciatura del costruttore con l'obiettivo di accentuare le linee slanciate della berlina compatta americana.

Come abbiamo detto, è stato introdotto per la prima volta sulla Model Y alla fine del 2022 e ora è disponibile su tutte le nuove Model 3 ordinabili in Italia con un sovrapprezzo di 2.000 euro. Le prime consegne ai clienti sono previste nel corso del trimestre.

Tesla Model 3: gli interni

Sempre apprezzate

Come specificato nell'approfondimento sulle immatricolazioni, sia per quanto riguarda il mese di giugno che al giro di boa del 2024, la Tesla Model 3 è stata l'auto elettrica più venduta in Italia, seguita sul podio dalla sorella Model Y.

Un successo, quello delle auto elettriche di Elon Musk e soci, che continua a verificarsi da anni e che dimostra l'apprezzamento degli automobilisti alle zero emissioni.

I prezzi della Tesla Model 3

La Tesla Model 3 è attualmente venduta in Italia con prezzi a partire da 40.490 euro nella versione base a trazione posteriore e a 47.990 o 55.990 euro nelle versioni a trazione integrale, rispettivamente Long Range e Performance.