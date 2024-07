I nuovi incentivi 2024 danno il boost all'auto elettrica italiana, che a giugno conquista l'8,3% del mercato e cresce di 4,7 e 3,9 punti percentuali nel confronto con - rispettivamente - maggio scorso e lo stesso mese dell'anno passato.

Sono infatti 13.415 le immatricolazioni delle vetture full electric, che raddoppiano le cifre registrate a giugno 2023, quando i numeri si erano fermati a quota 6.154. Il cumulato dei primi sei mesi del 2024 parla invece di 35.086 vendite, contro le 32.806 di un anno fa (+6,9%).

Resta però l'incognita sul prossimo futuro, considerato l'esaurimento in sole 9 ore dei fondi Ecobonus destinati all'acquisto dei veicoli nella fascia d'emissioni 0-20 g/km di CO2.

"È urgente che il Governo indichi quanto prima quale direzione vuole percorrere per favorire il percorso di transizione, sia per il necessario e attuale rifinanziamento del fondo, sia sulla strategia da seguire nei prossimi 2-3 anni", fa notare Michele Crisci , presidente di Unrae , una delle associazioni che pubblicano i dati sulle vendite.

Più certezza dalla politica è anche la richiesta di Motus-E, che commenta i dati e dà una serie di suggerimenti attraverso il presidente Fabio Pressi:

"Per riportare stabilmente l'Italia al centro del mercato automotive europeo sarà determinante un'efficace pianificazione degli strumenti volti a incentivare la domanda di veicoli elettrici, a partire dalla revisione della fiscalità sulle flotte aziendali, per consentire a cittadini e aziende di programmare le proprie scelte in un contesto chiaro, prevedibile e ben definito".