Un episodio inedito, che probabilmente non ricapiterà per molto tempo, ma a giugno l’Italia è prima fra i grandi mercati in Europa (Unione europea, Regno Unito ed Efta) per crescita nelle vendite di auto elettriche.

Lo dicono i dati Acea (European Automobile Manufacturers’ Association) sulle immatricolazioni nel mese alle spalle, che parlano di un aumento dei Bev (Battery electric vehicles) nella Penisola pari al 117,4%, garantita da 13.365 consegne, contro le 6.148 di giugno 2023.

Così le vetture full electric fanno percentuali migliori non solo delle altre alimentazioni, ovvero benzina (+6,9%), diesel (-18,3%), ibrido elettrificato (+27,2%), plug-in (-24,5%) e altre (+36,5%) e della media generale (+15,1%), ma anche degli altri big 4 nel Vecchio Continente.

Italia prima, ma...

Basta che dire che Francia e Germania vanno in retromarcia (rispettivamente -10,3% e -18,1%), Regno Unito e Spagna accelerano di poco (7,4% e 1%) e il resto d’Europa segna appena il +0,1%. E il merito va ovviamente ai rinnovati incentivi all’acquisto, esauriti in meno di 9 ore.

Tesla Model 3, l’auto elettrica più venduta in Italia a giugno (dati Unrae)

I numeri assoluti sono però inferiori, così come le percentuali nel confronto con alcuni Paesi diversi dai big 5 (precisamente Croazia, Repubblica Ceca e Ungheria), mentre quelli sul cumulato nei primi 6 mesi riportano una crescita molto più modesta (+7%, grazie a 34.932 vendite, contro le 32.660 di gennaio-giugno 2023) e non sempre superiore a quella degli altri grandi Paesi nel continente.

Fra un mese avremo quasi sicuramente la prova che questo giugno sarà stato un fuoco di paglia. Rimane però la testimonianza dell’importanza di bonus per gli automobilisti.