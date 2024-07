In California c'è la Silicon Valley, in Giappone c'è l'isola di Kyushu. Il nome "Kyushu" non è familiare a noi italiani (a meno che non si sia appassionati della serie Pokémon), ma quest'isola (un paradiso tropicale con vulcani attivi, spiagge, cascate... e ben quattro parchi naturali) è la terza, in ordine di grandezza, tra le quattro maggiori isole che compongono l'arcipelago giapponese ed ospita la città di Nagasaki, diventata tristemente famosa per l'esplosione della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale.

Proprio a Kyushu ci sono molti stabilimenti di auto (Lexus, Daihatsu e Nissan) e di semiconduttori (Sony). Toyota ha deciso di costruire qui uno stabilimento per le batterie, un investimento che farà diventare l'isola un punto centrale nella catena di fornitura di veicoli elettrici del primo costruttore al mondo, nonché sua base di esportazione verso tutta l'Asia.

Vicino alla fabbrica Lexus

La nuova fabbrica di batterie sorgerà nella prefettura di Fukuoka, nel nord di Kyushu, e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria giapponese finanzierà l'impianto nell'ambito dell'Economic Security Promotion Act.

La sussidiaria di produzione di batterie di Toyota, Primearth EV Energy, gestirà la fabbrica, che si troverà così a soli 40 chilometri dallo stabilimento Toyota di Miyata, dove vengono assemblate le Lexus. La casa giapponese infatti vuole far diventare elettrica tutta la gamma Lexus entro il 2035.

I primi frutti nel 2026

Il nuovo stabilimento di batterie sarà il fornitore principale dello stabilimento di Miyata, che ha una capacità produttiva annuale di 430.000 veicoli, il 90% dei quali viene esportato.

I dettagli, incluso il programma di costruzione, saranno decisi a breve ma già è noto che Toyota punta a vendere 3,5 milioni di EV all'anno in tutto il mondo entro il 2030 e considera il marchio Lexus fondamentale per la sua strategia (il primo modello con elevate prestazioni della batteria debutterà nel 2026).