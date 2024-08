Il futuro dell’auto è elettrico. Ma anche a idrogeno, ma anche altro, perché no. È il principio della “neutralità tecnologica”, secondo cui chi fa ricerca e sviluppo non dovrebbe escludere a priori la sperimentazione di nessuna tecnologia. Nel mondo dell’auto la professano in molti, ma non convince tutti e pochi costruttori riescono a praticarla per davvero. Perchè servono tanti soldi.

Fra i portabandiera di questo approccio c’è notoriamente Toyota, che sostiene lo sviluppo dell’alimentazione a idrogeno. In realtà la visione del colosso giapponese è ben più sofisticata e complessa e i Giochi Olimpici parigini, di cui Toyota è Mobility partner, ne stanno fornendo una rappresentazione fisica perfetta attraverso una flotta di 3.000 veicoli di ogni genere, forma e tecnologia di propulsione, a disposizione delle delegazioni olimpiche (ne parliamo in questo articolo su Motor1).

Mentre gli atleti si spostano a emissioni zero (o quasi), il pubblico può vedere i veicoli dal vivo con tanto di spiegazione da parte degli ingegneri giapponesi che li hanno sviluppati. Ma dietro tutto questo c’è una "visione scientifica" il cui artefice è Gill Pratt, ingegnere e professore in Computer Science al MIT, CEO del Toyota Research Institute con cui ho avuto l’opportunità di scambiare alcune battute nel corso di un incontro stampa.

Abbiamo toccato vari argomenti, partendo proprio dalla “neutralità tecnologica”, che non mette tutti d'accordo, e con una premessa: inutile fare confronti sull'efficienza dei vari motori, perché la natura insegna che questa non è tutto. L'esempio è quello della fotosintesi clorofilliana, che presenta percentuali di efficienza bassissime.

Professor Pratt, Lei dice che abbiamo bisogno di guardare in più direzioni, per tenersi aperte più strade, ma è sostenibile? Non è troppo complesso, per esempio, pensare di costruire oltre a un’infrastruttura di ricarica elettrica, un’infrastruttura di rifornimento per l’idrogeno?

“Beh, dipende sempre da qual è il collo di bottiglia. Qual è il fattore limitante? Naturalmente tutti noi abbiamo esperienza, sia che gestiamo un'azienda sia che si tratti di una semplice famiglia, che le risorse sono limitate. Quindi dobbiamo fare attenzione al budget per dire: 'Ok, investirò in questo'. E ora non ho abbastanza soldi per investire in questo.

Toyota Le berlina a idrogeno Toyota Mirai

Ma la verità è che, quando si tratta di tecnologia, c'è un'enorme quantità di capitale nel mondo, tremendamente alta. E si scopre che il capitale non è la risorsa limitante in questo caso. C'è un tasso di miglioramento tecnologico che, per qualche motivo, forse per l'inventiva umana, per quanti miliardi di persone ci siano al mondo, rappresenta un collo di bottiglia. La tecnologia migliora solo a una certa velocità.

Ci sono colli di bottiglia anche in politica. Le persone nei Governi impiegano tempo per prendere decisioni, ma non credo che il modo di immaginarlo sia 'beh, possiamo permetterci di farne solo uno'. Anzi, credo che sia un grosso errore. Perché non sappiamo davvero come prevedere in futuro quale sarà il migliore. E quindi non solo per le ragioni di cui ho parlato qui, ma il futuro è molto incerto. E non sappiamo quale di queste tecnologie finirà per essere la migliore.

Vi faccio un esempio dalla nostra storia. Forse 15 o 20 anni fa, non sapevamo che le batterie agli ioni di litio sarebbero diventate così buone, così poco costose, eccetera, che le prestazioni sarebbero state eccellenti e i costi bassi. A quel tempo, quindi, non sembrava che i BEV sarebbero diventati una cosa estremamente pratica. Ma abbiamo iniziato lo stesso. Abbiamo creato alcune partnership con altre aziende. Abbiamo iniziato a esplorare i BEV.

Dentro la Toyota Mirai

Fino a circa 10 anni fa, l'utilizzo delle auto elettriche non era concretizzabile, ma ora sembra che lo sia. Abbiamo quindi cambiato la nostra strategia in modo molto marcato. E produrremo milioni e milioni di auto elettriche. Ma non ne siamo ancora sicuri. E continuiamo a pensare che forse tra 10 anni qualcosa cambierà e si verificherà anche qualcos'altro. È per questo che continuiamo a esplorare queste diverse cose. Se il mondo fosse statico, avresti ragione al 100%: dovremmo scegliere quella che è la migliore. Scegliere, giusto? Ma il futuro è incerto. Questa è la ragione principale”.

Come risponde a chi sostiene che parlare di altre tecnologie fornisce una sponda a chi è già contrario o comunque scettico rispetto all’auto elettrica?

“Ho già sentito questa argomentazione, che è una distrazione o che fa sì che le persone non agiscano. Credo che la verità sia che a decidere quale sarà il futuro dei veicoli siano i clienti. Non è la politica del Governo. Il Governo può cambiare un po' la pendenza del terreno dicendo: 'Ok, vi faremo uno sconto. Vi daremo uno sgravio fiscale. Aggiungeremo un incentivo. Faremo qualche regola'. Ma alla fine sono i clienti a decidere. Anche quando c'è una politica che va in un senso o nell'altro, sono i clienti a eleggere le persone che fanno la politica.

Quindi, a breve termine, le cose possono cambiare. Ma a lungo termine, nella maggior parte del mondo, in ogni caso, dove queste politiche vengono fatte, sono fatte in base a ciò che la gente vuole. E quindi credo che la nostra responsabilità sia quella di dire: 'Ok, sarà il cliente a decidere'. Come possiamo fare in modo che qualsiasi scelta fatta risolva il problema? Ed è per questo che investiamo in questa diversità di modi per farlo.

Quindi non sono d'accordo sul fatto che fornire opzioni sia una distrazione. Penso che sia una garanzia contro le incognite che cambieranno in futuro. Ed è anche un modo molto realistico per dire che ci adatteremo al cliente. Lasceremo che siano i clienti a scegliere. E in realtà è un modo per rispettare ogni persona. Ogni persona che vuole contribuire alla neutralità del carbonio. Offriamo loro il modo migliore per farlo, qualunque sia la loro situazione di vita in qualsiasi parte del mondo, piuttosto che cercare di dire: 'Vi obbligheremo a fare in un modo o nell'altro'.

Non sappiamo quanto sia grande l'effetto. Ma ci preoccupiamo anche del fatto che se costringiamo i clienti a comprare un tipo di veicolo che non vogliono, si terranno il loro vecchio veicolo, il che è molto, molto peggio. Riteniamo quindi che la cosa giusta da fare sia risparmiare più carbonio possibile il prima possibile, ma non cercare di imporre al cliente cosa fare”.

Il cliente è sovrano, ma il cliente di oggi è molto poco fiducioso nell’auto elettrica. Come pensa sia possibile convincere le persone a passare ad altre tecnologie utili per salvare il pianeta e il mondo?

“Penso che ciò che dobbiamo fare sia rendere la tecnologia attraente. Ciò significa costruire l'infrastruttura per i BEV per rendere la ricarica più disponibile e più facile. È importante non solo in autostrada, per esempio, per la ricarica veloce, ma anche a seconda della parte del mondo e della città.

Una stazione di ricarica ad alta potenza per auto elettriche

Non conosco bene l'Europa. Negli Stati Uniti, solo il 50% delle auto ha un parcheggio in garage e può facilmente collegarsi di notte. E l'altra metà? Dove ricaricheranno le persone? E si può dire che avranno la ricarica veloce. Ma dove? Dobbiamo trovare un modo per farlo. In una città come New York, ad esempio, molte persone parcheggiano per strada. Ma ogni settimana o ogni giorno è un posto diverso. Dobbiamo quindi assicurarci che ci siano caricabatterie ovunque, in modo che possano ricaricare bene.

Penso quindi che la cosa giusta da fare per incoraggiare le persone sia rendere la scelta facile, fare in modo che il cliente voglia farlo, non che si senta obbligato a farlo. E credo che questo sia il nostro ruolo come produttori di automobili, cercare di produrre auto che emettano meno CO2 possibile per la scelta che fanno. E penso che sia molto utile che i politici cerchino di aumentare e migliorare le infrastrutture in modo che questo diventi più facile per i clienti”.

In che modo l’intelligenza artificiale potrò contribuire nello sviluppo di nuove tecnologie o soluzioni di mobilità?

“Questa è una domanda meravigliosa. Il problema principale della mobilità che l'industria automobilistica deve affrontare è l'invecchiamento della società. Anche in questo caso, tendiamo a non pensarci perché pensiamo che il mondo sia sempre lo stesso. Ma in alcune parti del mondo le persone invecchiano sempre di più. E io ho dovuto togliere le chiavi dell'auto a mia madre e mio padre. Molte persone devono fare la stessa cosa.

Perché è necessario? Perché quando una persona è anziana e le sue reazioni non sono così buone, la sua vista non è così buona, la sua capacità di giudizio non è così buona, perché l'auto non può tenerla al sicuro e fare in modo che, anche se non si vede bene, non si faccia un incidente? L'intelligenza artificiale può aiutare enormemente in questo senso.

Interni della Toyota Prius

Il motivo è che l'intelligenza artificiale non deve essere razionalmente intelligente come gli esseri umani, perché la guida non è una questione di pensiero. È una questione di formazione, esperienza e movimento che possiamo imparare. E sono sicuro che tutti voi, quando guidate, a volte avete l'esperienza di trovarvi improvvisamente a casa. Come sono arrivato qui? Stavo pensando a qualcosa di diverso e improvvisamente sono a casa. Sono i livelli inferiori del nostro cervello che imparano a guidare. E l'intelligenza artificiale può aiutare enormemente in questo genere di cose.

Abbiamo pubblicato un video nel campo della robotica che sembra non avere nulla a che fare con le automobili. Si tratta di una persona che addestra un robot a svolgere un determinato compito: cucinare, piegare i vestiti, srotolare un tappeto in una fabbrica, per esempio. Ma questo modo di insegnare a una macchina a fare una cosa, utilizzando i più recenti metodi di intelligenza artificiale, può essere utilizzato anche per insegnare alle auto a guidare in modo sicuro.

Pensiamo quindi che il tasso di competenza nella guida automatizzata aumenterà molto, molto velocemente. E non è detto che la persona si sieda in questo modo e che il veicolo guidi da solo. In primo luogo, è noioso. Ma in secondo luogo, non pensiamo che sia necessario. Riteniamo invece che il sistema sia in grado di sorvegliare la persona, dicendole di non lasciarmi andare a sbattere, e che questa sia una strada molto più percorribile. E se non credete di quanto l’intelligenza artificiale possa essere affabile e superiore alla capacità del pilota, guardate il video del drifing tandem…”