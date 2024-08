Un nuovo SUV "globale" per mettere in difficoltà la Tesla Model Y. La (ennesima) rivale del crossover americano si chiama Galaxy E5 e porta la firma del Costruttore cinese Geely, il marchio dell'omonimo gruppo che ha al suo interno anche brand come Polestar, Lotus e smart.

Disponibile sia con guida a destra che a sinistra, l'E5 soddisfa già gli standard di sicurezza di 89 paesi.

Dimensioni e motori

Con dimensioni di 4.615 mm (circa 14 cm in meno della Model Y) in lunghezza, 1.901 mm in larghezza e 1.670 mm in altezza, la Geely E5 ha un passo di 2.750 mm.

È dotata di un motore elettrico anteriore che eroga 218 CV e 320 Nm di coppia, che è possibile abbinare a batterie con capacità di 49 o 60 kWh, con un'autonomia rispettivamente di 440 e 530 km.

Geely Geely Galaxy E5

A tal proposito, la E5 è la prima elettrica di Geely a utilizzare le nuove batterie litio-ferro-fosfato Aegis Short Blade, presentate lo scorso giugno. Queste batterie si distinguono per una densità di 192 Wh/kg e una durata stimata di 3.500 cicli di ricarica.

Secondo il produttore cinese, questi accumulatori permettono di percorrere fino a un milione di chilometri con un impatto quasi trascurabile sull'autonomia.

Com'è fatta dentro e quanto costa

L'abitacolo della Geely è ricco di tecnologia e troviamo un grande schermo centrale per l'infotainment, mentre i tasti fisici sono ridotti al minimo e concentrati sul volante squadrato. Di serie, la E5 mette a disposizione l'assistenza alla guida di livello 2.

Geely Geely Galaxy E5, gli interni

Geely non ha ancora annunciato una data di lancio per la E5 in Europa. In Cina, dove il SUV è già ordinabile, i prezzi partono da 109.800 yuan (circa 14.000 euro) per la versione base Sailing Edition con batteria da 49 kWh e salgono fino a 145.800 yuan (circa 18.700 euro, quasi come una Dacia Spring) per la versione Starship Edition con batteria da 60 kWh.