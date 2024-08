Come possono essere riutilizzate le batterie delle auto elettriche a fine vita? La domanda è di quelle importanti e, proprio in questo periodo, molti costruttori stanno studiando metodi alternativi per riciclarle, anche quando la loro efficienza non è sufficiente per poter alimentare i motori a zero emissioni dei veicoli.

Tra queste c'è per esempio Porsche, che ha annunciato di aver attivato negli ultimi giorni di luglio il nuovo impianto di accumulo dell'energia nella fabbrica di Lipsia, costruito con le batterie delle Taycan di pre-serie e di pre-produzione.

Un grande progetto

L'impianto di accumulo progettato da Porsche per la propria fabbrica di Lipsia ha le dimensioni di quasi due campi da basket ed è composto da 4.400 moduli batteria.

Si tratta, per scendere più nei dettagli, di un impianto di accumulo dell'energia stazionario, che come detto è stato costruito utilizzando le batterie usate di alcuni esemplari di Taycan non più utili o non vendibili. Le specifiche tecniche del sistema prevedono una capacità totale di 5 MW e una capacità di accumulo di 10 MWh.

Ma non solo. In base a quanto dichiarato da Porsche stessa l'impianto può essere utilizzato con un sovraccarico fino al 20% per brevi periodi per poter accumulare o distribuire più energia elettrica possibile nel minor tempo in situazioni di emergenza, come per esempio dei blackout.

Porsche Il sistema di accumulo dell'energia dello stabilimento Porsche di Lipsia Porsche Porsche

Una fabbrica a zero emissioni

Lo stabilimento Porsche di Lipsia ha raggiunto lo status di "fabbrica a zero emissioni" nel 2021, circa un anno dopo l'impianto di Zuffenhausen, grazie a una serie di accorgimenti volti a migliorarne l'efficienza energetica.

L'elettricità immagazzinata nel sistema di stoccaggio costruito con le batterie delle Taycan, infatti, è in parte generata dai pannelli solari installati sul tetto della fabbrica: un sistema dalla potenza di picco di 9,4 MW.

Porsche Lo stabilimento Porsche di Lipsia Porsche Lo stabilimento Porsche di Lipsia

La fabbrica oggi non è soltanto la Casa dei modelli di grande diffusione, ma è anche una delle più efficienti e sostenibili in assoluto, grazie a un fitto programma di miglioramento che coinvolge anche gli stessi dipendenti.