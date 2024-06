La Porsche Taycan si ricarica in corrente continua fino a 270 kW. E ora lo fa anche senza cavi. Già, perché i ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory, istituto del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, è riuscito a trasferire energia nella batteria della sportiva elettrica tedesca a una potenza di 270 kW usando la ricarica wireless.

L’iniziativa, che ha visto tra i partner anche Volkswagen Group of America, ha sviluppato una tecnologia di induzione polifase progettata internamente dal team di scienziati statunitensi.

Il risultato è stato annunciato con grande entusiasmo. A marzo, infatti, gli scienziati dell’Oak Ridge erano riusciti a ricaricare un’auto a 100 kW. Quindi, a conti fatti, in pochi mesi hanno migliorato le prestazioni di oltre 2 volte e mezzo.

Lee Slezak, responsabile tecnologico per le infrastrutture di rete e di ricarica del DOE Vehicle Technologies Office, ha commentato: "Negli ultimi tre mesi, i gruppi di ricerca dell'ORNL sull'elettronica di potenza dei veicoli e sulle unità elettriche hanno stabilito impressionanti record mondiali per la ricarica a induzione. Questi risultati accelereranno ulteriormente l’adozione dei veicoli elettrici negli Stati Uniti”.

Tra i vantaggi offerti dalla tecnologia sviluppata dall’Oak Ridge National Laboratory c’è anche quello legato a pesi e ingombri. Un sistema di ricarica wireless, infatti, deve essere veloce, affidabile e poco ingombrante. Per contenere le masse e rendere adatti questi dispositivi all’uso su auto passeggeri compatte o, come nel caso della Taycan, sportive, generalmente le aziende lavorano su sistemi con potenze comprese tra 11 e 20 kW. Qui siamo su ordini di grandezza completamente diversi. Ma pur senza grandi cambiamenti sul fronte dei chili e dei centimetri.

Questo perché utilizza bobine di accoppiamento elettromagnetico polifase con diametro da 19 pollici che si caratterizzano per una maggiore densità di potenza e, grazie a un design particolare, frutto del lavoro degli ingegneri statunitensi, consentono anche il trasferimento di livelli di potenza estremamente elevati utilizzando campi magnetici rotanti.

Tutto il sistema è perfettamente integrato nel telaio dell’auto e dispone anche di sistemi di protezione che impediscono il superamento dei limiti di tensione di corrente, oltre che scongiurare il pericolo di surriscaldamento e cortocircuito.

"La bobina ricevente progettata per il veicolo di ricerca Porsche Taycan può raggiungere una densità di potenza da 8 a 10 volte superiore rispetto ai sistemi esistenti - ha affermato Omer Onar dell'ORNL, leader del gruppo Vehicle Power Electronics e ricercatore capo della dimostrazione Porsche -. Per chilowatt di peso, questo è anche il sistema di ricarica più leggero al mondo".

Il laboratorio americano e la filiale americana di Volkswagen hanno affermato di voler proseguire la collaborazione per mettere ulteriormente a punto il sistema e crearne una variante adatta all’uso domestico.

"Stiamo anche lavorando con Volkswagen sullo sviluppo di un sistema polifase per applicazioni di ricarica residenziale e collaborando allo sviluppo di un design leggero dell'involucro che migliorerà le prestazioni meccaniche, elettriche, termiche e magnetiche", ha affermato Onar. “Il nostro obiettivo è far maturare la tecnologia in modo che sia pronta per l’implementazione nei veicoli di produzione”.