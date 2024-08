L'influencer americano Adin Ross, durante un'intervista di 90 minuti condotta sulla piattaforma di streaming Kick, ha regalato all'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump un esemplare di Tesla Cybertruck, wrappato con la foto del candidato repubblicano nel giorno dell'attentato, avvenuto il 14 luglio 2024 in Pennsylvania, e con la scritta "Make America Great Again".

Non si tratta della prima volta che un politico americano durante una campagna elettorale riceve un regalo, ma Oltreoceano c'è già chi dice che il valore economico del pick-up (e del Rolex che gli è stato donato insieme) sia superiore ai limiti imposti dalla Federal Election Commission.

C'entra Musk?

La risposta alla domanda se in questa storia ci sia o meno lo zampino di Elon Musk è ancora poco chiara. Quel che è certo, però, è che acquistare un Tesla Cybertruck oggi non è sicuramente un qualcosa che si fa in pochi minuti, visti i lunghi tempi di attesa e il costo non indifferent (81.895 dollari per la versione base, circa 75.000 euro).

A sostegno dell'ipotesi che possa entrarci qualcosa il numero uno di Tesla c'è un post dell'imprenditore sudafricano stesso in un botta e risposta su X (l'ex Twitter).

Musk ha commentato la notizia con due emoji raffiguranti il fuoco, senza esprimersi di più a riguardo (probabilmente anche a causa delle polemiche recenti riguardo il finanziamento di 45 milioni di dollari per la campagna elettorale dell'ex Presidente).

Un regalo gradito

Come si può vedere dal video dell'intervista, in ogni caso, Donal Trump ha apprezzato molto il dono, dunque non è escluso che rivedremo presto il suo Tesla Cybertruck in qualche uscita pubblica futura, sempre che, come detto, qualcuno della Federal Election Commission non blocchi il "passaggio di proprietà" a casa del valore troppo elevato del veicolo per un politico impegnato nella corsa alla Casa Bianca: il limite attuale è di 3.300 dollari a persona.