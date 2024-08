Trump è contro chiunque abbia un'auto elettrica, anzi no. Il candidato alla presidenza ha fatto avanti e indietro sui veicoli elettrici nelle ultime settimane (più di una volta) e adesso, durante un comizio in Georgia, ha detto: "Sono a favore delle auto elettriche. Devo esserlo perché Elon mi ha sostenuto con forza".

I soldi messi a disposizione di Trump sono parecchi, parliamo di 45 milioni di dollari, davvero molto utili per sostenere la costosa campagna elettorale contro Kamala Harris. "Non ho scelta", ha detto Trump, per giustificarsi di fronte al suo elettorato, fortemente legato al petrolio americano.

Il futuro non è tutto elettrico

Nonostante il sostegno all'auto elettrica dopo l'iniezione di denaro da parte di Elon Musk, Trump ha precisato che secondo lui l'industria automobilistica non sarà tutta a batteria.

"Non tutti devono avere un’auto elettrica. Gliel’ho detto [a Musk], quindi ci libereremo di quel mandato se non ti dispiace", ha spiegato Trump agli elettori, riferendosi all'impegno degli ultimi anni da parte dell'amministrazione Biden di sostenere lo sviluppo di BEV, pensiamo appunto al piano di aumentare le vendite di auto elettriche al 50% del totale entro il 2030, oltre alle norme che rendono più difficile per le auto a benzina soddisfare gli standard EPA.

Una politica, quella di Biden, in cui rientra anche il finanziamento per la riqualificazione di ex siti di energia nucleare in energia verde.

Cosa aveva detto prima

Prima di ricevere 45 milioni di dollari da Musk, Trump aveva abbondantemente criticato i costi di installazione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, presentando - tra l'altro, numeri erronei sui costi effettivi (aveva parlato di stime contrastanti, da 5 a 12 trilioni di dollari).

Aveva anche detto, sbagliando, che il governo Biden ha speso 9 miliardi di dollari per 8 caricatori nel Midwest. In realtà, l’Infrastructure Investment and Jobs Act del 2021 ha stanziato 7,5 miliardi di dollari per l’installazione di migliaia di stazioni di ricarica in tutto il paese.

Adesso i toni sono cambiati: "Voglio che abbiate auto a benzina, che abbiate ibride, che abbiate ogni tipo di auto immaginabile, mentre loro vogliono che tutti vadano con le auto elettriche".