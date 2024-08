La gamma del produttore vietnamita VinFast si amplia con un nuovo modello di piccole dimensioni. Si tratta della VF 6, un B-SUV elettrico lungo 4,24 metri con tanta tecnologia di bordo, carrozzeria disegnata in Italia e destinato a competere in uno dei segmenti oggi più popolati.

A distanza di alcuni mesi dalla pubblicazione delle prime specifiche tecniche, nel mese di agosto la Casa ha reso note tutte le altre caratteristiche, che vi illustriamo di seguito, prima dell'arrivo ufficiale sul mercato globale previsto per i prossimi mesi.

Piccolo ma con tanta tecnologia

Partendo dagli esterni, la Vinfast VF 6 è lunga 4,24 m, alta 1,59 m e larga 1,82 m. Il design - come per tutte le auto VinFast - è stato curato dalla Torino Design e, in particolare, prevede forme slanciate e il classico anteriore con paraurti a forma di T che ingloba i fari full LED.

VinFast VF 6

A seconda della variante di allestimento, il SUV vietnamita viene fornito di serie con cerchi in lega da 17 o 19 pollici e con un sistema di infotainment con touchscreen da 12,9 pollici posizionato al centro, con i pulsanti per l'inserimento della marcia sotto di esso.

Al posto del display della strumentazione davanti al guidatore, poi, trova posto un head-up display e tra le dotazioni non dovrebbero mancare il cruise control adattivo (ACC), il tetto apribile panoramico e i rivestimenti dei sedili in materiali pregiati.

VinFast VF 6, gli interni

Potente ed efficiente

A livello di powertrain, invece, le due versioni di lancio previste sono la Launch Edition e la Plus, entrambe dotate della stessa batteria LFP da 59,6 kWh di capacità (valore netto) e dello stesso motore da 150 kW di potenza e 310 Nm di coppia, ma con la prima che punta maggiormente sull’efficienza e la seconda più orientata alla sportività.

VinFast VF 6, il posteriore

Secondo l'azienda, che non ha ancora divulgato i prezzi per il mercato europeo, con una sola ricarica dovrebbe essere possibile percorrere secondo il ciclo WLTP una distanza compresa tra i 379 e i 410 km a seconda della versione.Maggiori informazioni saranno rilasciate nelle prossime settimane.