Elon Musk, come ben sappiamo, è il proprietario di aziende che producono auto elettriche, pannelli solari e soluzioni di stoccaggio di energia per uso domestico e industriale ed è noto anche per le sue affermazioni spesso controverse.

In un'intervista di due ore su X con l'ex presidente Donald Trump, il CEO di Tesla ha spiegato la propria posizione riguardo il riscaldamento globale, lasciando intendere che, secondo il suo parere, l'uomo è attualmente troppo negativo nei confronti dei combustibili fossili e che c'è ancora molto tempo per la transizione della nostra civiltà verso un'economia energetica sostenibile.

Un presente ancora fossile

"Il mio punto di vista sul cambiamento climatico e sul gas è piuttosto moderato", ha detto Musk. "Non credo che dovremmo diffamare l'industria del petrolio e le persone che hanno lavorato duramente in queste aziende per fornire l'energia necessaria a sostenere l'economia", ha aggiunto.

Secondo il CEO di Tesla, infatti, l'uomo dovrebbe impegnarsi per passare a un futuro sostenibile, aggiungendo però anche che, sempre secondo il suo parere, il rischio di riscaldamento globale non sarebbe oggi poi così alto come molti sostengono. Per Musk, infatti, il problema principale sarebbe un altro:

"Il mio punto di vista è che, col tempo, dovremo passare a un'economia energetica sostenibile, perché alla fine il petrolio e il gas si esauriranno, non sono infiniti. E sì, c'è qualche rischio, ma non sono così gravi come molti dicono."

Ha poi aggiunto: "Penso che continuando ad aumentare le parti per milione di Anidride Carbonica, alla fine diventerà semplicemente scomodo respirare. La gente non se ne rende conto: se si superano i 1.000 ppm di CO2, si iniziano ad avere mal di testa e nausea".

"Attualmente siamo nell'intervallo di 400 ppm e stiamo aggiungendo circa 2 ppm all'anno. Abbiamo ancora un bel po' di tempo, quindi non dobbiamo affrettarci troppo e non dobbiamo impedire agli agricoltori, per esempio, di coltivare o alle persone di mangiare bistecche o cose del genere".

Un mondo pulito entro 100 anni

In un altro momento dell'intervista, Musk ha poi spiegato che, secondo lui, il pianeta potrebbe passare a un'economia energetica sostenibile in "50-100 anni". Pochi secondi dopo, però, Trump ha cambiato la linea temporale immaginaria in "100-500 anni", cosa che il CEO di Tesla non ha corretto.

Una questione che però, chiaramente, è ben distante dall'attuale linea scientifica che dice che è necessaria un'azione immediata se vogliamo che le generazioni future possano ancora vivere comodamente sul nostro pianeta.

Il video dell'intervista