Dopo Gravity e Air, la gamma Lucid si amplierà con l'arrivo di un SUV di dimensioni medie. E' così che la Casa californiana vuole mettere nel mirino rivali come Tesla Model 3 e Model Y, puntando tutto su un modello ad alto tasso di tecnologia e con un prezzo di listino relativamente accessibile.

Annunciata ufficialmente lo scorso gennaio, ecco cosa sappiamo su questa Lucid.

Il design, il nome e la batteria

Lucid non ha rivelato molto sul suo prossimo progetto, ma il teaser mostrato lo scorso gennaio evidenzia le forme tipiche di un SUV dalle linee aerodinamiche. Si tratta di una scelta più che giustificata dalla forte richiesta del mercato di questa tipologia di veicoli.

La piattaforma da cui nascerà questo modello servirà a dar vita anche ad altre due Lucid, anche se il loro posizionamento e i loro nomi restano un mistero.

Lucid Air Sapphire Lucid Gravity

A proposito di nomi, non sappiamo con certezza come si chiamerà il nuovo modello. Tuttavia, di recente Lucid ha depositato il marchio ha registrato il brand "Lucid Earth", un nome che si abbinerebbe bene a quelli già esistenti "Gravity" e "Air".

Il powertrain

L'efficienza energetica caratterizzerà anche questa Lucid. Addirittura, la Casa americana ha anticipato che è sicura di "raggiungere livelli di efficienza ineguagliabili nel segmento".

Il teaser della nuova Lucid

Da ciò possiamo dedurre una batteria con capacità di circa 70-90 kWh e un'autonomia di almeno 500-600 km.

Quanto costerà e quando sarà presentato

Con la "Earth", Lucid punterà prima di tutto ai volumi di vendita, che non sono stati garantiti dalla Air, un'ammiraglia eccezionale dal punto di vista tecnologico e dell'efficienza, ma che è stata venduta in soli 6.001 esemplari in tutto il 2023.

InsideEVs Il SUV di medie dimensioni di Lucid, il render di InsideEVs

Stando a quanto dichiarato dal brand, la Lucid di medie dimensioni costerà circa 48.000 dollari, ossia 45.000 euro. Tuttavia, questo prezzo si potrebbe riferire al modello entry level, che non dovrebbe essere disponibile da subito al momento del lancio.

Lucid ha dichiarato che inizierà la produzione del nuovo modello alla fine del 2026, quindi ci aspettiamo una disponibilità più ampia all'inizio del 2027. Questo programma si riferisce alla commercializzazione negli USA, ma non possiamo escludere del tutto uno sbarco in Europa nei mesi successivi.