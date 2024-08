Dodge Charger e Ford Explorer potrebbero presto appartenere al passato della polizia americana. Sono sempre di più, infatti, le contee e le città che optano per le auto elettriche per rinnovare la propria flotta.

Una necessità dettata sicuramente dall'obiettivo di contenere i costi di rifornimento e operatività, ma non solo. Con la transizione all'elettrico, anche i criminali si stanno adattando, col risultato che le forze dell'ordine non riescono a tenere il passo di supercar o anche solo crossover o pick-up 100% elettrici.

I criminali "green"

Una Tesla Model Y (soprattutto nella versione Performance) o una Kia EV6 GT sono capaci di scattare da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi e di accelerare in modo impressionante, soprattutto se le si confronta con modelli dotati di motori V6 o V8 da 300 o 400 CV.

Un reportage di WMTV 15 News di Madison (Wisconsin) riporta numerosi esempi di agenti elusi da criminali in fuga su auto e pick-up elettrici. Durante un recente inseguimento della polizia nei pressi del Georgia Tech, un sospettato è fuggito a bordo di una Tesla Model Y.

Durante l'inseguimento, gli agenti hanno perso di vista il veicolo, che era in grado di muoversi nel traffico mantenendo una velocità di circa 120 km/h sulle strade cittadine. Fortunatamente, gli agenti sono riusciti ad arrestare il tiratore dopo che il sospetto è fuggito a piedi in seguito a una collisione con un altro automobilista.

I risparmi e la questione dell'autonomia

Al contrario, in passato sono stati riferiti casi come quello di un agente che, a bordo di una Model Y, è riuscito a tenere il passo di una Ford Mustang rubata. Sebbene l'inseguimento sia stato interrotto per motivi di sicurezza, la Tesla non ha mai avuto problemi a mantenere l'inseguimento.

Tesla Model Y by Unplugged Performance

Inoltre, come si accennava, secondo le stime del New Hampshire, la presenza di un modello elettrico consente un risparmio per i contribuenti 5.000 dollari (circa 4.500 euro) all'anno o più. La Georgia Tech prevede un risparmio di 4.000 dollari (3.600 euro) per auto solo sul carburante dopo aver aggiunto tre Mustang Mach-E GT alla propria flotta.

Molti potrebbero porsi il problema dell'autonomia. Un quesito sicuramente sensato visto che, al momento, in media le auto elettriche (soprattutto quelle più prestazionali) garantiscono percorrenze sensibilmente inferiori rispetto alle controparti termiche.

Vero è, però, che un'auto della polizia adeguatamente potente avrebbe buone possibilità di concludere l'inseguimento in tempi più rapidi rispetto a un equivalente modello a benzina.