Il primo experience center di un produttore di batterie è stato inaugurato nel sud ovest della Cina in questi giorni. Si tratta del nuovo showroom di CATL, il colosso globale degli accumulatori, che espone tutti i modelli dotati delle proprie batterie e tecnologie, come le auto NIO o la Xiaomi SU7, ma anche le Tesla Model 3 e Model Y, così come alcune Volkswagen.

Un grande centro

Il nuovo Experience Center, com'è chiamato dall'azienda, si sviluppa su una superficie di circa 13.000 metri quadrati e si chiama Ning Space. Situato a Chengdu, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, espone al suo interno 100 modelli di circa 50 marchi automobilistici, come per esempio le NIO ES6, ET7, ET5, ET5 Touring, le Tesla Model 3 e Model Y, la già citata Xiaomi SU7 e le Volkswagen ID.6 prodotte per il mercato locale.

In base a quanto dichiarato dall'azienda, tra le cose che si possono fare nel nuovo centro, oltre che vedere e toccare con mano i nuovi modelli, c'è anche quella di poter parlare con un team di esperti di auto elettriche, disponibili per rispondere alle domande dei nuovi acquirenti e fornire consigli personalizzati per l'acquisto.

CATL Il nuovo showroom di CATL in Cina CATL CATL

Il numero uno

In base ai numeri divulgati dall'azienda stessa, nonostante il rallentamento del mercato delle auto elettriche e il relativo calo generalizzato dei ricavi, il gigante delle batterie CATL ha registrato nel secondo trimestre del 2024 un incremento degli utili, confermandosi il primo produttore di batterie per auto elettriche al mondo, con una quota del 37,8% del mercato.

Per capire bene questi dati, basta pensare che negli ultimi mesi le batterie dell'azienda sono state utilizzate in più di 14,05 milioni di veicoli elettrici, secondo il produttore stesso, e che delle 50 auto a zero emissioni più vendute al monto nel 2024, 27 erano dotate di accumulatori prodotti da Contemporary Amperex Technology Co. Limited, il nome completo di CATL.